Roger Federer ricorda il primo incontro con Pete Sampras e Rod Laver

'Roger Federer ti spinge sempre al limite' - Bourgeois : Nel tour c'è una gerarchia da rispettare, e per il numero 200 del mondo non è facile ambientarsi e sentirsi parte dello spogliatoio nei grandi eventi. Ma una volta che ho iniziato a lavorare con ...

Ivanisevic : 'Roger Federer sembrava un junior contro Tsitsipas' : È stato il numero 1 del mondo a livello junior, e l'anno scorso ha svoltato battendo Novak Djokovic a Toronto. Ha dimostrato al mondo che arriverà presto al vertice' - ha spiegato infatti Ivanisevic, ...

Tennis – Boris Becker ammette : “avrei voluto giocare contro Roger Federer - non con Nadal o Djokovic” : Boris Becker ha svelato un particolare aneddoto sulla sua carriera: al campione tedesco sarebbe piaciuto affrontare solo Federer dei 3 top player ai vertici del Tennis mondiale Rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa a Berlino, Boris Becker ha rivelato il particolare desiderio di aver voluto giocare contro Roger Federer nel corso della sua carriera. Probabilmente per l’affinità sulla superficie erbivora, visti i ...

Australian Open – Tsitsipas scioccato da Nadal - studia Federer : “vorrei capire come Roger riesca a batterlo” : Tsitsipas scioccato dalla netta sconfitta subita contro Rafa Nadal, arrivata dopo il successo su Federer. Adesso il tennista greco cerca di capire come Roger sia stato in grado di battere il maiorchino durante la sua carriera Stefanos Tsitsipas ha affrontato, uno dopo l’altro, due vere e proprie leggende viventi del tennis agli Australian Open, ottenendo due risultati ben diversi: il giovane tennista greco ha sorpreso tutti battendo ...

Australian Open - Roger Federer eliminato a Melbourne da Stefanos Tsitsipas : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco, di 20 anni, quindicesimo nel ranking mondiale, il 20 gennaio 2019 ha vinto agli ottavi di finale degli Australian Open di Melbourne con un risultato di 6-7, 7-6 al primo e secondo set e di 7-5, 7-6, al terzo e quarto set, sbaragliando il campione Roger Federer. Una giornata propizia per Stefanos Tsitsipas La sconfitta di Federer agli Australian Open è però un'occasione per il giovane tennista greco, ...

Tennis : Roger Federer e il ritorno al Roland Garros dal sapor d’addio : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer aveva stupito tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger ...

Roger Federer : 'Parteciperò al Roland Garros 2019'. Tornerà anche agli Internazionali d'Italia? : Roger Federer non lascia, anzi, raddoppia. Dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale degli Australian Open per mano del Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, il numero 3 del mondo ha infatti annunciato che Tornerà a giocare il Roland Garros , in programma a giugno sulla terra rossa di Parigi. "È una sorta di desiderio. Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi ...

Australian Open 2019 - Roger Federer annuncia : “Parteciperò al Roland Garros 2019” : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer stupisce tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger piace ...

Australian Open 2019 : Stefanos Tsitsipas spodesta Roger Federer. Il greco si impone in 4 set e vola ai quarti di finale : L’astro nascente greco (n.15 del mondo) Stefanos Tsitsipas compie il miracolo negli Australian Open 2019 e detronizza “Sua Maestà” Roger Federer, campione in carica. Il greco ha superato con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 l’elvetico in giornata chiaramente negativa. Una prova sottotono dello svizzero che specie con il dritto non è mai riuscito a trovare la continuità giusta al cospetto dell’ellenico, scatenato ...

Australian Open - Roger Federer sconfitto da Tsitsipas : “è molto frustrante per me” : Australian Open, Roger Federer frustrato dopo la sconfitta contro i greco Tsitsipas agli ottavi di finale Australian Open, Roger Federer ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dal torneo per mano di Tsitsipas. Il fenomeno svizzero è parso molto nervoso e rabbioso per l’incontro giocato oggi. “Ci sono sempre più fattori quanto si analizza una sconfitta, sicuramente non è andato bene il modo in cui ho giocato i break point, ...

Roger Federer è stato eliminato dagli Australian Open : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato dagli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo. Federer ha perso in quattro set (3-6, 7-5, 7-5, 7-6) contro il greco Stefanos Tsitsipas, in una partita degli ottavi di finale del torneo. Federer, che ha 37 anni ed è il tennista che ha vinto il maggior numero di tornei del Grande Slam nella storia, aveva vinto le ultime due edizioni degli Australian Open. Per ...