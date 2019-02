Prima sconfitta del Psg

Arriva la Prima sconfitta nel girone di ritorno per la Siac Messina - sconfitta 6-3 dal Catania C5. : CLASSIFICA: Gear Sport 38; Catania C5 35; Città di Leonforte 32; Meriven C5 31; Siac 28; La Madonnina 24; Augusta C5 22; Inter Club Villasmundo 21; Acireale C5 e Mortellito 20; Kamarina 16; Pgs Luce ...

Australian Open 2019 : Petra Kvitova Prima finalista - sconfitta in due set Danielle Collins : Petra Kvitova è la prima finalista degli Australian Open 2019. La ceca ha sconfitto in due set l’americana Danielle Collins con il punteggio di 7-6 6-0 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. La nativa di Bilovec raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto a Melbourne e si tratta della terza finale Slam della carriera, dopo quelle vinte a Wimbledon nel 2011 e nel 2014. Finisce, dunque, la splendida avventura ...

Sconfitta dalla malattia a 31 anni - Prima di morire realizza un sogno : “Era il suo ultimo desiderio” : Si è spenta pochi giorni fa circondata dall’amore della sua famiglia Kaylea Callacher, 31enne britannica a cui un anno fa era stato diagnosticato un cancro all’intestino al quarto stadio. La sua storia ha commosso tutto il Regno Unito perché nonostante non sia riuscita a sconfiggere quel male terribile che l’aveva colpita, dopo aver ricevuto il verdetto peggiore dai medici – e cioè che non sarebbe sopravvissuta a lungo – prima di andarsene per ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Prima sconfitta stagionale per Bolzano - in cinque per la lotta play-off : Dopo 14 giornate cade l’imbattibilità del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, con la banda di Dvorsek che al Pala Gasteiner cede 32-25 al miglior Pressano della stagione, trascinato dall’accoppiata Dedovic-Bolognani, che con 8 reti spazzano via la capolista. In seconda piazza regge però il Cassano Magnago, che supera 26-22 Cingoli, grazie alle 9 reti di Alessio Moretti, mentre nel big match di giornata il Conversano piega ...

Risultati Serie D - clamorosa Cittanovese : Prima sconfitta per il Bari : Risultati Serie D – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, in particolar modo indicazioni per le zone alte della classifica per la seconda parte della stagione. Colpo grosso del Modena che ha vinto sul campo dell’OltrepoVoghera, grande prestazione anche del Cesena che ha ottenuto tre punti d’oro contro la Sammaurese, solo un pareggio per l’Avellino contro Citta di Anagni. ...

Prima sconfitta per il Bari : 3-2 per la Cittanovese : Resta primo in classifica a più nove Alle ventesima partita, il 20 gennaio, arriva la Prima sconfitta gestionale per il Bari di De Laurentiis. La squadra allenata da Cornacchini ha perso 3-2 in casa della Cittanovese. I biancorossi sono andati in vantaggio con Langella. Poi, però, hanno subito il ritorno dei padroni di casa che Prima hanno pareggiato con Abayan nel recupero del primo tempo. E poi nella ripresa, al 70esimo e al 71esimo, hanno ...

Marcello Lippi - arriva la Prima sconfitta per la sua Cina in Coppa d'Asia : prima sconfitta, indolore, per la Cina di Marcello Lippi in Coppa d' Asia. La selezione guidata dall' ex ct della Nazionale Italia campione del mondo nel 2006, non ha patito il ko, poiché già certa della qualificazione agli ottavi di finale. I cinesi sono usciti sconfitti per 2-0 contro la Corea del

Primavera 1 - è crisi nera per il Palermo. Contro l'Empoli arriva un'altra sconfitta - 3 2 - : EMPOLI PALERMO 3 2 Marcatori: 32 p.t. Bozhanaj , E, ; 34 p.t. Sicuro , P, ; 41 p.t. Jakupovic , E, ; 20 s.t. Petrucci , P, ; 43 s.t. Jakupovic , E, Altra sconfitta per la Primavera del Palermo . Nella ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Rugby – Primo match del 2019 amaro per le Zebre - la Prima sconfitta dell’anno arriva contro i Cheetahs : Il 2019 delle Zebre si apre con una sconfitta, i Cheetahs sudafricani passano 27-12 a Parma Guinness PRO14 2018/2019, Round 13 Zebre Rugby Club Vs Cheetahs 12-27 (p.t. 12-12) Marcatori:19’ m Van Rensburg tr Shoeman (0-7); 23’ m Maxwane (0-12); 29’ m Padovani (5-12); 32’ m Bisegni tr Canna (12-12); s.t.3’ m Van Rensburg (12-17); 36’ m Venter (12-22); 39’ m Maartens (12-27); Zebre Rugby Club: Padovani (20’ s.t. Brummer), Balekana, Bisegni, ...

Risultati Premier League - City e Liverpool regalano spettacolo : festa Guardiola e Prima sconfitta per i Reds [FOTO] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Serie A - Avellino show : Prima sconfitta per Milano : ROMA - prima sconfitta in campionato per Milano che dopo dodici vittorie di fila è stata battuta da Avellino al PalaDelMauro . La sfida della tredicesima giornata di Serie A finisce 85-81: per la ...

Bundesliga - Prima sconfitta Borussia : PSG - Liverpool e Juve uniche imbattute nei campionati europei : La sconfitta del Borussia Dortmund in casa del Dusseldorf , 2-1,, avvenuta alla vigilia del 109compleanno del club giallonero, segna la prima sconfitta di Bundesliga per Marco Reus e compagni. ...

Champions League - la Juventus perde ma passa agli ottavi come Prima. Sconfitta indolore pure per la Roma : ora le urne : L’ultima giornata di Champions League termina con un solo pareggio conquistato dalle squadre italiane. Ma è quello che è costato l’eliminazione all’Inter, relegata in Europa League insieme al Napoli battuto dal Liverpool. Fanno molto meno male invece le sconfitte di mercoledì sera di Juventus e Roma. I bianconeri si giocavano il primo posto nel girone, ma contro gli svizzeri dello Young Boys è arrivato il primo vero scivolone ...