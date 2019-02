Pd | Corallo vs Calenda | “Dice di essersi iscritto al partito da ubriaco” “Caro mio | ero

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Scambio di accuse, a distanza di pochi minuti sul palco dell’Ergife di Roma, tra Darioe Carlo. Per l’ex candidato (dopo i risultati delle votazioni tra gli iscritti) alla segreteria del Pd “dice dialda ubriaco, non abbiamo visione della sua visione conservatrice di Europa”. Ma l’ex ministro allo Sviluppo economico ha replicato che “ero molto lucido, caro mio. Non ho mai pensato che il Pd andasse sciolto. Anzi”.L'articolo Pd,vs: “Dice dialda ubriaco”. “Caro mio, ero molto lucido” proviene da Il Fatto Quotidiano.