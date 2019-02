Napoli | il day after di Hamsik | «Abbiamo giocato una grande gara»

Open day all'Istituto Isabella d'Este Caracciolo di Napoli : E' tempo di iscrizioni e l'Istituto Isabella d'Este Caracciolo di Napoli risulta essere in prima linea anche in merito alle attività di orientamento rivolte ai genitori e soprattutto agli studenti che ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Napoli - bilancio negativo di Carletto non ha mai vinto nel boxing day : Due precedenti e nessuna vittoria. Il boxing day non piace troppo alle squadre di Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro non ha mai nascosto la gioia di rivedere il campo nei giorni di Natale, ma che ...

Il Boxing day in Serie A - la Juventus rischia grosso sul campo dell’Atalanta : il Milan si gioca panchina e credibilità - emozioni forti in Inter-Napoli : Si avvicina sempre di più il Boxing Day, la Serie A continua a regalare grande spettacolo e la giornata di Santo Stefano si preannuncia scoppiettante, si gioca il 18esimo turno del massimo campionato italiano. Nel primo match in campo Frosinone e Milan, partita che può essere considerata importantissima, i padroni di casa sono alla ricerca di punti per la salvezza, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento molto difficile, ...

Inter-Napoli - che successo per il “boxing day” : già venduti 56.000 biglietti : 56.000 biglietti per la gara del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli sono già stati venduti ed il numero è destinato a salire Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli. Per il big match della 18esima giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Meazza’, annuncia il club nerazzurro, sono già stati venduti 56.000 biglietti. Tutti i tifosi verranno coinvolti in una ...

Inter - Boxing Day a San Siro : venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli : L'Inter si prepara al primo Boxing Day della Serie A a San Siro: per la sfida col Napoli del 26 dicembre venduti già 56.000 biglietti L'articolo Inter, Boxing Day a San Siro: venduti 56mila biglietti per la sfida col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boxing day - già 56mila biglietti venduti per Inter-Napoli : MILANO - L' Inter si prepara al primo 'Boxing Day' della Serie A a San Siro. Il campionato scenderà in campo anche durante le feste natalizie e la sfida tra i nerazzurri e il Napoli andrà in scena il ...

Appuntamento con il “Monday Night” : dove vedere Atalanta-Napoli in Tv : Si chiude questa sera la 14esima giornata di Serie A con la sfida tra Atalanta e Napoli in programma a Bergamo L'articolo Appuntamento con il “Monday Night”: dove vedere Atalanta-Napoli in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta-Napoli : il monday night di stasera promette spettacolo : Il monday night chiude la 14esima giornata di serie A di questo campionato di calcio 2018/2019. Ad affrontarsi saranno Atalanta e Napoli, rispettivamente 18 e 29 punti in classifica. I dati parlano chiaro: il Napoli ha bisogno di una vittoria a tutti i costi per restare in scia della capolista Juventus e allungare sull'Inter, anche lei a 29 punti dopo il pareggio di ieri sera per 0 - 0 contro la Roma allo stadio Olimpico. L'Atalanta ha 18 punti ...

Atalanta-Napoli - Monday Night Serie A : le probabili formazioni. Ancelotti sceglie Mertens al fianco di Insigne - Gasperini replica con Gomez e Rigoni : Si giocherà questa sera il posticipo della quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2018-2019 di calcio. Atalanta e Napoli si affronteranno in una partita importante per entrambe le formazioni. La squadra di Gian Piero Gasperini ha frenato la propria rincorsa all’Europa nell’ultima sconfitta di Empoli e dovrà ripartire immediatamente per non perdere terreno rispetto alle dirette concorrenti. Nell’ultimo ...

Leonardo : Innovation Day a Napoli - viaggio nelle tecnologie più avanzate - tra nuovi trend e sfide globali : Nasce così l'Innovation Day dell'Azienda, che si è svolto oggi alla Città della Scienza di Napoli. In occasione dell'evento, alla presenza del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,...

Speciale infrastrutture : Leonardo - l'Innovation Day debutta alla Città della Scienza di Napoli : Napoli, 28 nov 17:15 - , Agenzia Nova, - Innovazione e consapevolezza degli effetti delle nuove tecnologie sull'economia, il mondo del lavoro e la vita quotidiana. E' per questo... , Ren,