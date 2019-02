Maltempo e valanghe in Lombardia | chiuso tratto della SS36

Emergenza Maltempo in tutta Italia : frane - allagamenti e rischio valanghe : Fiumi ingrossati in Toscana, Campania e Sardegna. Passi chiusi in Lombardia. iena del Reno, ancora problemi in Emilia Romagna

Maltempo - i Carabinieri : “Il pericolo valanghe aumenta con l’attività degli sciatori” : Il rischio di valanghe potrebbe aumentare nelle prossime ore proprio a causa dell’attivita’ degli sciatori nei prossimi giorni. A segnalarlo e’ il servizio ‘Meteomont’ dei Carabinieri, che esegue il monitoraggio e la previsione di pericoli neve e valanghe. “Sull’arco alpino, a ridosso dei settori di confine, si sono registrate abbondanti nevicate con pericolo valanghe ‘forza 4′, dove ci sono ...

Ancora Maltempo : due valanghe in Alto Adige - pioggia e vento al Sud Le previsioni : Italia colpita dal Maltempo. Monitorati i fiumi toscani per il rischio di esondazioni. Scuole chiuse a Carrara. Famiglie bloccate anche a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno. Ferrovie in allerta, treni in ritardo a Torino

Maltempo e neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

Maltempo : nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe (2) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione del sistema di protezione Civile in Prefettura a Belluno si è stabilito di proseguire nell’attività di filtraggio del traffico, che sarà rimodulata in base all’evolversi della situazione e del possibile innalzamento della quota neve, sino alla giornata di domen

Maltempo : nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe : Belluno, 1 feb. (AdnKronos) - Come previsto, la provincia di Belluno è interessata, a partire dalla mattinata, da una perturbazione che sta portando diffuse precipitazioni su tutto il territorio. Nelle prossime ore il tempo sarà fortemente perturbato con cielo coperto e fenomeni diffusi dapprima mod

Maltempo : nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe (3) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione è stata anche verificata la piena funzionalità delle linee elettriche. Al riguardo, i rappresentanti di Terna ed E-Distribuzione hanno confermato di aver attivato tutte le risorse disponibili per far fronte ad eventuali emergenze. Per quel che concerne il risch

Maltempo Veneto : nel Bellunese Passi delle Dolomiti chiusi per rischio valanghe : Come previsto, la provincia di Belluno è interessata, a partire dalla mattinata, da una perturbazione che sta portando diffuse precipitazioni su tutto il territorio. Nelle prossime ore il tempo sarà fortemente perturbato con cielo coperto e fenomeni diffusi dapprima moderati poi anche forti su molti settori; il limite delle nevicate sarà in sensibile rialzo soprattutto sulle Prealpi, fino a 1700/1800 m, e anche in molte valli Dolomitiche entro ...

Maltempo : Arpa - in Lombardia nel weekend pericolo valanghe in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado d

Maltempo Veneto - allerta valanghe : “Non rinuovere gli alberi caduti” : Arpav ha reso noto in quali aree dei Comuni del Veneto colpiti dal Maltempo dello scorso autunno si può intervenire con interventi di rimozione degli alberi schiantati, e dove invece è meglio lasciare i tronchi dove stanno, per scongiurare il rischio valanghe. In alcune zone, infatti, “è meglio lasciare le piante a terra perché possono avere una funzione protettrice degli abitati e della viabilità”, spiega il direttore di Avepa ...

Maltempo - allerta valanghe : “Chiarire la responsabilità dei Sindaci” : “Sono stati fatti grossi passi avanti sul sistema di allertamento e c’è la volontà di arrivare a un sistema univoco nazionale che chiarisca bene alla cittadinanza il reale rischio in zone a rischio, in tal caso, per la neve. La parte che va chiarita ulteriormente è quella sulle responsabilità e le competenze dei sindaci”. Lo ha detto il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Filippo Nogarin lasciando la Conferenza ...

Maltempo Piemonte : vento fino a 105 Km/h : marcato rischio valanghe : vento fortissimo dall’alba in Piemonte, in particolare nel Torinese: le raffiche hanno raggiunto la velocità di 105 Km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 103 Km/h nel Pinerolese, sul Colle Barant, 94 km/h nell’abitato di Susa. Il vento forte ha ripulito l’aria di Torino dove per 9 giorni consecutivi e’ stato superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo delle ‘polveri sottili’ (Pm10) ...