Inter | Di Marzio sul futuro di Spalletti | ' Devono capire se la squadra lo segue ancora'

(Di domenica 3 febbraio 2019) La crisi dell'è ormai sotto gli occhi di tutti e i numeri di certo non lasciano spazio adpretazioni. Dopo la rocambolesca eliminazione dalla Champions League, l'inizio del 2019 è stato da incubo per i colori nerazzurri: appena un pareggio a reti bianche col Sassuolo, due sconfitte con Torino e Bologna, nessun goal segnato e - come se non bastasse - l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore. Inevitabile, a questo punto, che sul banco degli imputati sia finito Luciano, accusato dalla tifoseria di non aver mai dato un gioco, un'identità alla formazione meneghina, troppo dipendente dalla vena realizzativa di Mauro Icardi.La battuta d'arresto di domenica pomeriggio a San Siro contro il Bologna, terzultimo in classifica presentatosi con il nuovo allenatore Mihajlovic (ex giocatore nerazzurro) in panchina, potrebbe far precipitare la ...