El Chapo | un testimone lo accusa | Drogava e stuprava delle minorenni

(Di domenica 3 febbraio 2019) Le considerava "vitamine" per mantenersi giovane. E, secondo la ricostruzione di un suo ex collaboratore, prima di violentarle dava loro "una sostanza in polvere" per stordirle. Erano tutte molto giovani, alcune avevano anche solo 13 anni. A riportare alla luce un'altra parte della vicenda personale e giudiziaria di Joaquín Guzmán, che tutti conoscono come El, è stato un. Si tratta di Alex Cifuentes, tra gli ex segretari del leader del cartello di Sinaloa e, per anni, suo fornitore di cocaina.Chi è CifuentesIl, spacciatore 50enne che iniziò a fare il trafficante all'età di 10 anni, è stato arrestato in Messico nel 2013 ed è stato espulso dalla Colombia ed estradato negli Stati Uniti. Detenuto in America, oggi collabora con il governo in cambio di un'eventuale riduzione di pena. E della vita privata di Guzman sembra conoscere abbastanza.Le ragazze fornite da ...