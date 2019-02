Detenuto tenta suicidio con lacci scarpe

Poggioreale - Detenuto tenta suicidio con i lacci delle scarpe : salvato : Mentre gli altri detenuti stavano dormendo, con i lacci delle scarpe si è costruito una corda con la quale ha poi tentato di impiccarsi attaccandosi alla finestra del bagno: provvidenziale è stato un ...

Campobasso. Detenuto tenta di evadere - poliziotto gli punta pistola alla testa : sospeso : Il 37enne, originario della provincia di Roma, recluso per rapina e furto, a seguito di una patologia era stato autorizzato all'uso delle grucce. Ad un certo punto ha tentato la fuga, uno degli agenti lo ha malmenato e gli ha puntato la pistola alla testa. Ora è arrivato il primo provvedimento nei suoi confronti da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.Continua a leggere

