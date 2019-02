Bergamo | l’aveva minacciata più volte Ieri sera la coltellata al cuore della ex

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Luipiù, lei lo aveva denunciato. “Era da sapersi che finiva così” dice uno zio di Marisa Sartori, una ragazza di 25 anni di Curno, uccisa sabato 2 febbraio inta dall’ex marito, Arjoun Ezzedine, un tunisino di 35 anni, con un’unica, fataleal. È successo in via IV Novembre al civico 23, dove si trova un complesso di case comunali.Secondo le prime ricostruzioni dei carabin, l’uomo – che non avrebbe accettato la separazione – l’avrebbe aspettata sotto casa, nel garage, per poi colpirla a morte. Con la vittima c’era la sorella Deborha, di 23 anni. La furia dell’uomo si è scatenata anche contro di lei: l’ha colpita piùall’addome, lasciandola a terra ferita gravemente. La giovane è stata portata all’Ospedale Papa Giovanni dove è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico e ora è ricoverata in terapia ...