3 | 2 | 1 Giochi senza frontiere

PEGI : sui Giochi fisici verrà indicata la presenza di microtransazioni : Le microtransazioni stanno spopolando all'interno del mercato videoludico, facendo capolino anche in titoli che in passato non ne avevano mai fatto uso.Come riporta Gamesindustry, PEGI non è restata a guardare e ha dichiarato che verrà specificata, sulla confezione dei giochi in formato fisico, la presenza di microtransazioni. Si tratta di una nuova icona vera e propria che si affiancherà alle già note icone che indicano la presenza di contenuti ...

Iannone mostra in video piano della sua casa : la sala Giochi lascia senza fiato : Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social: la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota Andrea Iannone non è certo uno di quei vip che ama condividere tanto e tutto sui propri social. Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video […] L'articolo Iannone mostra in video piano della sua casa: la sala giochi lascia senza fiato proviene da Gossip e Tv.

I Retroscena di Blogo : L’Italia fra Giochi senza frontiere e Il Pranzo è servito : Wang Shu, uno dei più grandi architetti cinesi sostiene con forza che “perdere il passato significa perdere anche il futuro”. Probabilmente, mossi dalla stessa “anima”, anche i “costruttori” di format sono sempre più soliti volgere il proprio sguardo all’indietro per trarne vantaggio nel presente (e - perché no - nel futuro). Per questo anche in Italia stanno prendendo piede quelli che, in gergo televisivo, vengono chiamati “reboot”. ...

GdC Cronaca/ Sicurezza prodotti : maxisequestro di addobbi natalizi e Giochi a Cosenza : Cosenza. Sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza oltre un milione di addobbi e giocattoli natalizi, destinati alla libera vendita, privi dei minimi contenuti informativi ...

Fasano senza un parco Giochi - una madre scrive al Sindaco : «E' imbarazzante e vergognoso» : Poi, ben vengano festival di nicchia come quelli di integrazione e quello della scienza, ma solo dopo aver creato le basi per una società civile, perché quei festival sono effimeri e di nicchia, sono ...

Jovanotti e i Giochi senza frontiere in riva al mare : foto di Francesco Prandoni Una nuova idea, di questi tempi così poco generosi, è da prendere e raccogliere come una piccola luccicante petita che rivela un possibile filone d'oro. E per la musica dal ...

La pedagogista : «L’asilo senza Giochi “diversi” ignora la realtà dell’Italia di oggi» : Il sindaco di centrodestra dice che non verrà messo al bando nessun giocattolo, l’opposizione di centrosinistra parla di un provvedimento razzista. La questione è quella ormai nota della delibera che ha varato un regolamento sul servizio per l’asilo nido comunale di Codroipo in Friuli Venezia-Giulia. È scomparsa nel testo la frase sulla «presenza di materiali ludico-didattici che fanno riferimento alle diverse culture». Poco importa che ...