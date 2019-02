Skicross | Mondiali 2019 | Marielle Thompson e Francois Place trionfano a Solitude

oasport

(Di domenica 3 febbraio 2019) Seconda giornata dei Campionati del Mondodi sci freestyle che si è aperta con lo svolgimento delle finali dello. A(Stati Uniti d’America) hanno trionfato per la prima volta in carriera in una rassegna iridata la 26enne canadesee il 29enne franceseFEMMINILE – La canadesesi è laureata Campionessa del Mondodicon una Big Final spettacolare in cui ha rimontato con successo dalla terza alla prima piazza con il sorpasso decisivo compiuto all’esterno della penultima parabolica nei confronti della svizzera Fanny Smith (leader della Coppa del Mondo), che si è comunque potuta accontentare della quarta medaglia iridata della carriera (la seconda di fila d’argento). La francese Alizée Baron ha portato a casa un bronzo preziosissimo difendendosi dagli attacchi dell’elvetica ...