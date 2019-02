Procura di Catania ' Nessun reato della Ong | ma la Sea Watch non è idonea ai soccorsi'

Sea Watch : la Procura di Catania apre un'inchiesta sullo sbarco : un'inchiesta è stata avviata dalla procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina. Dalle risultanze investigative sul soccorso in mare, sottolinea il procuratore Carmelo Zuccaro, non è emerso, pertanto, alcun rilievo penale nella condotta tenuta dai responsabili della nave della ...

Migranti : sindaco Catania - 'Ora Procura farà sue valutazioni' : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Era giusto che questa situazione si chiudesse, ora gli organi della magistratura farà le sue valutazioni del caso". Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese, parlando dello sbarco della nave Sea watch al porto del capoluogo etneo. Pogliese non lesina critiche

Migranti : assessore Catania - 'La Procura e il sequestro? Chi sbaglia paga' : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Se sequestrare la nave Sea watch 3 all'arrivo al porto di Catania serve per accertare eventuali responsabilità, non ci trovo nulla di male. E' giusto che si facciano le indagini e si ricostruisca l'intera vicenda. E poi, aprire una indagine non vuole dire che ci siano