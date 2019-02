Cadavere di una donna trovato nel Tevere

Fiumicino - Cadavere di una donna nel Tevere : è senza documenti : Il cadavere di una donna è stato avvistato da alcuni pescatori nel Tevere, all'altezza di via di Torre Clementina a Fiumicino. Lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i ...

"Ha ferite al volto" - Cadavere di donna vicino a una chiesa : Roma, 23 gen., AdnKronos, - Ha gravi ferite al volto la donna, ritrovata cadavere nei giardini vicini alla chiesa di San Rocco a Barge nel cuneese. "Non si può ancora dire se è stata colpita o sono ...

"Ha ferite al volto" - Cadavere di donna vicino a una chiesa : Ha gravi ferite al volto la donna, ritrovata cadavere nei giardini vicini alla chiesa di San Rocco a Barge nel cuneese. "Non si può ancora dire se è stata colpita o sono ferite compatibili con la ...

Cuneo - Cadavere di una donna con gravi ferite al volto trovato vicino a una chiesa : Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue e con i vestiti lacerati nei pressi della chiesa di San Rocco, a Barge, paese del Cuneese alle pendici del Monviso. A notare il cadavere sono stati alcuni residenti della zona: la vittima presentava gravi ferite al volto e al momento l’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di un omicidio. La donna sarebbe stata riconosciuta da alcuni parenti. Sul ...

Giallo a Cuneo - Cadavere di donna con ferite al volto trovato nei pressi di una chiesa : Il corpo senza vita di una donna con gli abiti stracciati, ferite al volto e riverso in una pozza di sangue è stato rinvenuto nei giardinetti che si trovano nei pressi della chiesa di San Rocco a Barge, in provincia di Cuneo. Non si conoscono le generalità della vittima. Gli inquirenti indagano sul caso: non è escluso che si tratti di un omicidio.Continua a leggere

Cuneo - trovato Cadavere di una donna/ Ultime notizie - volto in una pozza di sangue : si indaga per omicidio : Cuneo, trovato cadavere di una donna/ Ultime notizie, volto in una pozza di sangue e numerose ferite: le forze dell'ordine indagano per omicidio

Senago (Milano) : ritrovato il Cadavere di un uomo nel muro di una villa di lusso : E' avvenuta a Senago, in provincia di Milano, in una villa di lusso, la scoperta di un cadavere di un uomo probabilmente adulto, all'interno del muro del residence in questione. L'età non è stata ancora specificata ma si presume sia tra i 35 e i 45 anni. La villa in questione si chiama villa degli Occhi ed è il risultato del restauro di un edificio settecentesco, circondato da un parco, in cui ad oggi alloggiano le famiglie più facoltose e ...

Cadavere murato in una casa a Senago : forse uomo scomparso a Genova : Il Cadavere di un uomo è stato trovato murato in una casa a Senago in provincia di Milano. forse si tratta di un uomo albanese scomparso da Genova.

Cadavere di uomo murato in una villa : Milano Un residence di lusso ai confini del parco delle Groane, una villetta del complesso al pianterreno in piena fase di ristrutturazione, immersa nell'area verde 'Oasi degli Occhi', in via XXV ...

Cadavere murato trovato in una parete interna di una casa da ristrutturare : Un Cadavere è stato trovato murato in una parete interna di un’abitazione di Senago, in provincia di Milano, ieri durante dei lavori di restauro. A quanto emerso si tratterebbe dei resti di un uomo, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Sul posto sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e della compagnia di Desio. Le ossa, a quanto emerso appartenenti ad un uomo tra i 35 e 45 anni, sono state scoperte da alcuni operai in ...

Trovato un Cadavere murato dentro una casa a Senago - nel milanese : Un cadavere è stato Trovato murato in una parete interna di un'abitazione di Senago, in provincia di Milano, ieri durante dei lavori di restauro. A quanto emerso si tratterebbe dei resti di un uomo, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Sul posto sono al lavoro i carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza e della compagnia di Desio.Saranno esaminati dagli esperti del Labanof e dal medico legale i resti umani rinvenuti in ...

Giallo a Ischia - ritrovato Cadavere di una donna : indagini in corso : Il cadavere di una donna di circa 45/50 anni, ieri sera, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di Serrara (nel Comune di Serrara Fontana a Ischia), in provincia di Napoli....

Cadavere di 19enne trovato dentro una valigia : la polizia a caccia degli assassini : Basta violenza Il caso si inserisce nella lunga lista di episodi violenti che riempiono quotidianamente le pagine dei giornali di tutto il mondo. Nel corso degli anni si son fatti dei passi in avanti ...

Si opera per somigliare alla Sposa Cadavere - brutto infortunio fisico per una cosplayer? : ... ragazza iraniana di 22 anni , è diventata famosissima lo scorso anno quando le sue foto e la sua particolarissima storia hanno fatto il giro del mondo , facendo aumentare il numero dei suoi ...