ASUS ZenFone Max Pro M2 riceve Android 9 Pie beta in India

Una coppia di ASUS ZenFone Max (M2) con sconto di 60 euro sullo store di ASUS per San Valentino : San Valentino si avvicina e anche ASUS ha deciso di lanciare un'interessante iniziativa per consentire agli utenti di festeggiare l'evento L'articolo Una coppia di ASUS ZenFone Max (M2) con sconto di 60 euro sullo store di ASUS per San Valentino proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo ancora speranze con l’ASUS ZenFone 3 Zoom : via alla patch 64 per chiudere gennaio : C'è ancora speranza per una famiglia di smartphone ancora oggi molto popolare in Italia, considerando le ultime notizie emerse a proposito del cosiddetto Asus ZenFone 3 Zoom. Ad oltre quattro mesi dal nostro ultimo bollettino, con cui vi parlammo dell'aggiornamento di fine estate per lo smartphone, arriva un po' a sorpresa una nuova patch anche in Italia oggi 31 gennaio. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratta dell'upgrade 64, i cui ...

ASUS ZenFone 5 e 5Z ricevono Android 9 Pie mentre si aggiornano anche ASUS ZenFone Max M1 - Pro M2 e Samsung Galaxy A8 Plus (2018) : Per gli ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5z è arrivato il momento dell'atteso update ad Android 9 Pie, oltre che per nuove patch di sicurezza L'articolo ASUS ZenFone 5 e 5Z ricevono Android 9 Pie mentre si aggiornano anche ASUS ZenFone Max M1, Pro M2 e Samsung Galaxy A8 Plus (2018) proviene da TuttoAndroid.

Cambia radicalmente la valutazione dell’usato per ASUS ZenFone 2 ad inizio 2019 : Il grande exploit che abbiamo avuto modo di apprezzare poco più di tre anni fa, dopo il lancio sul mercato dell’Asus ZenFone 2, ha fatto sì che in questo periodo ci siano molti utenti che stanno pensando di venderlo privatamente per recuperare qualche soldino, magari in vista dell’acquisto di uno smartphone più moderno. Chiariamoci subito, al dì là delle ovvie questioni anagrafiche, con relativa usura della batteria tanto per citare un elemento ...

Più interessante del previsto la recensione per ASUS ZenFone Max Plus : almeno 3 punti di forza : Ci sono smartphone che, almeno sulla carta, possono fare la differenza anche per Asus ZenFone Max Plus, considerando la fascia di mercato di appartenenza. Una discreta scheda tecnica, considerando il budget necessario per portarselo a casa ad inizio 2019, a poco meno di un anno dall'esordio ufficiale sul mercato italiano. Proviamo dunque ad individuare punti di forza e di debolezza per un prodotto tutto da scoprire e dal prezzo molto aggressivo ...

ASUS ZenFone Max Pro M2 : prezzo - recensione e scheda tecnica : Asus Zenfone Max Pro M2: prezzo, recensione e scheda tecnica Appena due giorni fa è arrivato sul mercato italiano il nuovo arrivato in casa Asus: si sta parlando dello Zenfone Max Pro M2. Verrà venduto nel Belpaese al prezzo consigliato di 299,99 euro. Asus Zenfone Max Pro M2: pensato per i più giovani Il punto di forza del nuovo Zenfone è, innanzitutto, la batteria da 5000 milliamperora. Secondo le promesse del costruttore dovrebbe ...

Recensione ASUS ZenFone Max Pro M2 : più di un semplice battery phone : Scopri ASUS ZenFone Max Pro M2 nella nostra Recensione: quanto dura la batteria, come va a livello di prestazioni, dual sim, display, fotocamera e molto altro. L'articolo Recensione ASUS ZenFone Max Pro M2: più di un semplice battery phone proviene da TuttoAndroid.

Eccoli in Italia gli ASUS ZenFone Max Pro M2 e Max M2 - a questo prezzo : Per chi lo aspettava, ecco finalmente predisposto anche per l'acquisto in Italia l'ASUS Zenfone Max Pro M2, oltre che alla versione lite rappresentata dallo Zenfone Max M2. Lo avrete senz'altro seguito con un certo interesse quando fu presentato per il mercato asiatico non troppo tempo fa (poco prima di Natale, sollevando peraltro anche tanta curiosità presso il pubblico): da qualche ora, il prodotto è stato ufficializzato per il nostro ...

Altri tormenti per ASUS ZenFone 3 con l’aggiornamento delle app : alcuni consigli : Sono trascorsi più di due anni da quando l'Asus ZenFone 3 ha fatto il suo esordio sul mercato italiano, ma ancora oggi ci sono tanti utenti legati al device, al punto che di tanto in tanto spuntano nuovi problemi che dobbiamo tenere in considerazione per non pregiudicare l'esperienza di utilizzo del device. Dopo aver analizzato la questione della macchia gialla con un apposito articolo, considerando il fatto che a detta di alcuni utenti da un ...

ZenFone Max Pro M2 - lo smartphone ASUS dalla mega batteria : fino a 48 ore di uso no-stop : La durata è la principale qualità del nuovo prodotto della casa taiwanese, da oggi disponibile in Italia al prezzo consigliato di 299,99 euro

ASUS ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 ufficiali in Italia a 299 e 199 Euro : Nella imbiancata cornice delle Alpi nordoccidentali, all’ombra del Monte Bianco, ASUS ha svelato in Italia i nuovi smartphone di fascia medio bassa orientati […] L'articolo ASUS ZenFone Max Pro M2 e ZenFone Max M2 ufficiali in Italia a 299 e 199 Euro proviene da TuttoAndroid.

Si aggiornano ASUS ZenFone 5 e ZenFone Live L1 : le novità di gennaio : Non si batte la fiacca in casa del colosso taiwanese, visto il duplice aggiornamento che quest'oggi ha interessato gli ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) e ZenFone Live 1 (ZA550KL). Trattasi di upgrade che non travolgono la scena, nel senso che non sono designati ad innestare funzionalità importanti, oppure a correggere chissà quali problemi: con questo non vogliamo certamente togliere merito all'azienda, visti e considerati i miglioramenti di base che i ...

ASUS ZenFone Max Pro M1 si aggiorna con le patch di sicurezza Android di gennaio : ASUS ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'ASUS Zenfone Max Pro M1, con il quale vengono introdottele patch di sicurezza Android di gennaio L'articolo ASUS Zenfone Max Pro M1 si aggiorna con le patch di sicurezza Android di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri L'articolo Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus, Sony Xperia XZ3, Xperia XZs, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie proviene da ...