Anche la Russia sospende l' Inf «Pronti a costruire un nuovo missile»

Trump straccia lo storico Trattato sul nucleare con la Russia. Rischia di finire un'era di equilibrio Anche per l'Europa : Tra accuse e contro accuse che non sembrano lasciare alcun margine di compromesso, Washington e Mosca si accingono a stracciare il Trattato INF, quello della famosa opzione "doppio zero" - niente armi nucleari "di teatro", a raggio intermedio, né ad oriente né ad occidente. Grazie a questo Trattato del 1987 si era brillantemente chiusa la gravissima crisi degli "euromissili" dei primi anni Ottanta - forse la più grave crisi ...

Tria con Usa discusso Anche di sanzioni Iran Russia e Venezuela : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, negli incontri di questi giorni con i rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump, ha discusso anche delle sanzioni nei confronti di Iran, Russia e Venezuela.

Venezuela : ultimatum Macron-Merkel-SAnchez : 'Elezioni o riconosciamo Guaidò'. Scontro Russia-Usa : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a ...

Venezuela - la Russia 'Colpo di stato degli Usa'. L Ue 'Elezioni o nuove azioni - Anche su Guaidò presidente' : L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ha ribadito la posizione espressa già due giorni fa, sollecitando 'con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, ...

Crolla palazzo in Russia - i morti sono 21 : Anche due bambini. Venti persone disperse : Davvero poche le speranze di trovare ancora in vita qualcuno: le temperature sono scese fino a 27 gradi sotto zero. La tragedia, nella città di Magnitogorsk, è stata causata una fuga di gas. Le autorità hanno inaugurato un'indagine penale, per sospetta negligenza.Continua a leggere

Esplosione Magnitogorsk - tra i dispersi Anche 7 bambini : in Russia è una Notte di San Silvestro terribile [FOTO] : Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita a Magnitogorsk, la città sud occidentale dove un’Esplosione causata da una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo di dieci piani. Al momento si contano quattro morti, ma i soccorritori sono ancora alla ricerca di circa 35 dispersi. Fra loro vi potrebbero essere anche sette bambini, ha detto il governatore della regione di Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, citato ...

NI : dopo la Russia - Anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche - : Negli Stati Uniti si teme seriamente la minaccia della proliferazione delle armi ipersoniche, riporta National Interest. Come sottolineato nel materiale della pubblicazione, oltre alla Russia e alla ...

Russiagate - Anche Mueller nel mirino di Mosca : «È un corrotto» : Robert Mueller, il procuratore speciale del dipartimento di Giustizia Usa, sarebbe a sua volta fra le vittime del Russiagate: le interferenze del Cremlino sulle elezioni americane del 2016, al centro ...

La IAAF ha confermato la sospensione della Russia dalle gare di atletica leggera Anche per il 2019 : L’Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera (IAAF) ha confermato la sospensione per la Russia dalle gare di atletica leggera anche per il 2019. La sospensione rimarrà attiva finché la federazione russa non consegnerà alla IAAF tutti i dati dell’ex