Tria:non servirà una manovra correttiva

"Guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo ma di sabotaggio. Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana: i fondamentali dell'Italia sono solidi". Così il ministro dell'Economia,. "Non serve una-ribadisce- Anche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'andamento dell'economia", osserva."Nessun rischio recessione in Europa-aggiunge-la fase peggiore è quasi passata".(Di venerdì 1 febbraio 2019)