Tav | Dell' Orco | Salvini si attenga a contratto governo | rivedere opera

Quanto è stato veramente scavato della Tav? : La Tav è un "buco di cinque metri", come dicono i Cinque Stelle o una galleria di 25 chilometri, come sostiene la Lega? A rinvigorire la polemica è la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomonte, dove il leader della Lega è andato a tessere le lodi del tanti contestato collegamento ferroviario tra Torino e Lione. "Si completi questa incredibile, eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...

Brindisi per la Tav. Matteo Salvini a Chiomonte - nella pancia della Torino-Lione : Un vino piemontese per brindare in mezzo agli operai dentro il tunnel di Chiomonte nel giorno del big snow: "Lo vedete? Eccolo qui, il tunnel dei lavori della Tav c'è. Non è un campo di grano". E Matteo Salvini oltre a parlare qui dentro, da un palchetto montato per il suo arrivo, si ferma anche a bere. Bicchieri in alto ed ecco l'ennesima provocazione del vicepremier leghista indirizzata all'alleato e pari grado Luigi Di Maio. Lo ...

Pressing della Francia sulla Tav : “L’Italia rispetti i tempi - scadenze richiedono decisioni” : Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieri della Tav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati. "I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noi rispettiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anche scadenze che ...

Tav - assist della Francia a Salvini : 'Non va fermata - vogliamo concludere l'opera' : La partita è politica naturalmente. La Lega ha mollato gli ormeggi sulla Tav ed è approdata al Sì che ai 5 stelle non piace. Ma la trattativa per una mini Tav, una riduzione del progetto che possa ...

Tensioni a Chiomonte tra forze dell'ordine e No Tav : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina, venerdì 1° febbraio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini visiterà il cantiere della Torino-Lione. Alcune ...

Tensione a Chiomonte per l'arrivo di Salvini Scontri tra le forze dell'ordine e i No Tav : Una cinquantina di manifestanti, posizionati davanti alla centrale idroelettrica, ha tentato di forzare le reti di accesso al cantiere ed è stata respinta dalle forze dell'ordine.

Tensioni a Chiomonte tra forze dell’ordine e No Tav : Momenti di tensione tra polizia e manifestanti No Tav, a Chiomonte, dove questa mattina, venerdì 1° febbraio, il ministro dell’Interno Matteo Salvini visiterà il cantiere della Torino-Lione. Alcune decine di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità si sono radunate nei pressi della centrale. Su...

Tav - pressing della Lega. E ora M5S tratta : Il personaggio chiave è l'imprenditore Arturo Artom, amico di Davide Casaleggio, presenza fissa ai summit di Ivrea e uomo di relazioni tra politica e aziende al profumo di grillismo pragmatico. Tra ...

Tav - Borghi (Pd) denuncia : “Toninelli ha bloccato audizione su analisi costi-benefici. Dove sono gli alfieri della trasparenza?” : “Gli alfieri della trasparenza, i campioni dell’apertura della scatola del tonno, coloro i quali hanno passato anni a discutere dell’esigenza di rendere il Palazzo trasparente come il vetro, con una lettera ufficiale del ministro Toninelli, hanno impedito al professor Ponti di rendere le indispensabili comunicazioni, in termini di audizione, a una Commissione di questo Parlamento”. Lo denuncia, nell’Aula della Camera, Enrico ...

MolesTava alunne tra i 5 e i 13 anni : bidello arrestato/ Roma - gli abusi durante le pause tra le lezioni : Molestava alunne tra i 5 e i 13 anni: bidello arrestato a Roma. Gli abusi delle giovani vittime , almeno dieci, sarebbero avvenuti nelle pause delle lezioni.

MolesTava alunne tra i 5 e i 13 anni : arrestato un bidello a Roma : Un bidello è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver molestato ragazze e bambine in una scuola . L'uomo, un italiano di 66 anni, avrebbe approfittato in più occasioni delle pause dalle lezioni per ...

Tav - media francesi : “Analisi costi-benefici alla ministra Borne prima della visita al cantiere del primo febbraio” : L’analisi costi-benefici sulla Tav sarà consegnata nei prossimi giorni alla ministra francese ai Trasporti Elisabeth Borne. Secondo il quotidiano francese Le Dauphine Liberè, il documento sarà a disposizione del ministero prima della visita prevista per il primo febbraio al cantiere di Saint-Martin-la-Porte, nella regione della Maurienne. In contemporanea il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini sarà in visita al cantiere di ...

Milan-Napoli - Piatek : “AspetTavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Milan-Napoli - Piatek : “aspetTavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...