Sea Watch è uno yacht? È sottoposta a fermo? Non è il regola? Il fact checking sulle

Davvero la Sea Watch è uno yacht - come dice Toninelli? : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha affermato che "la Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino perché "è una imbarcazione registrata come 'pleasure yacht', che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare". "Se tu, milionario, compri uno yacht, vai in ...

Sea Watch - Toninelli : 'Fermo amministrativo per la nave' - La Ong : 'Non ci è pervenuta nessuna notifica' : "La nostra Guardia Costiera ha effettuato il fermo amministrativo della Sea Watch per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino". Lo scrive su ...

Sea Watch - l’Italia ha seguito l’esempio di Malta. E ha centrato l’obiettivo : La crisi dei 47, sbloccata così in fretta (si fa per dire), non prometteva a monte nulla di buono. Se quella precedente era durata quasi un mese, si vedeva lontano un miglio (nautico) che l’improvvisa generosità dei Paesi europei poteva nascondere un’imboscata. E mentre l’imbarcazione navigava verso Catania, mezzo governo già si fregava le mani pensando a quanto provvidenziale fosse quest’ennesima tensione internazionale. In un ...

Sea Watch - sfida all'Italia e sfregio al governo : "Le vostre leggi non valgono - un gioco sporco" : Guerra aperta tra l'equipaggio di Sea Watch e l'Italia, dopo il blocco imposto alla Ong che resta nel porto di Catania. La Sea Watch torna a cannoneggiare su Twitter, dove scrive: "Non è corretto cercare a tutti i costi il pretesto per il sequestro della nave semplicemente per impedire di operare la

La Sea Watch sfida l'Italia : "Sulla nave non ha giurisdizione" : Dicono si tratti di un modo per "fare chiarezza", anche se sembra una vera e propria sfida all'Italia. Dopo il "blocco" della nave Sea Watch 3 al porto di Catania, l'omonima Ong torna all'attacco con una video-dichiarazione sul proprio profilo Twitter. "Non è corretto cercare a tutti i costi il pretesto per il sequestro della nave semplicemente per impedire di operare la necessaria attività di soccorso nelle acque di un mare dove le persone ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

L’inganno di dire che la Sea Watch 3 è uno “yacht” : Toninelli e Salvini dicono che uno "yacht" non può essere usato per salvare i migranti, sfruttando l'ambiguità che quella parola ha in italiano

Per Toninelli Sea Watch è come uno yacht da milionari. L’ong : “Siamo nave di salvataggio” : L'ong Sea Watch risponde al ministro Danilo Toninelli: "Lo ammettiamo: Sea Watch 3 è ancora registrata come yacht in quanto non è ancora una nave commerciale. Lo sanno tutti e la nostra compagnia di bandiera ha chiarito, sei mesi fa, che questo non influisce sulla qualifica della barca come nave di salvataggio. Dì qualcosa di nuovo!"Continua a leggere

Sea Watch sequestrata in Italia - Toninelli afferma : 'Yacht non può recuperare migranti' : Le Ong, sin dall'avvento di Matteo Salvini al timone del Viminale, animano il dibattito politico e non. Il governo Italiano, per bocca del ministro dell'Interno, ha lasciato intendere che i porti Italiani, con le dovute eccezioni, sono e resteranno chiusi per le organizzazioni no profit che si occupano di soccorrere i migranti in mare. Il sospetto, mai nascosto dal leader della Lega, è che dietro presunte organizzazioni umanitarie si nascondano ...

Toninelli : Sea Watch ha violato norme : 13.52 Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli sottolinea che il fermo amministrativo per la Sea Watch 3 è stato effettuato"per violazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino". Nel post su Facebook, il ministro spiega che la nave della Ong tedesca è registrata come "pleasure yacht" e "non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare", essendo "sostanzialmente ...

Sea Watch bloccata a Catania - per Guardia Costiera “non conformità”. E ong attacca : “Pressione politica per fermare soccorsi” : Sulla Sea Watch 3 sono state rilevate "una serie di non conformita'" che riguardano sia "la sicurezza della navigazione", sia "il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino". E' quanto rende noto la Guardia Costiera al termine dell'ispezione amministrativa effettuata sulla nave che ieri ha sbarcato a Catania 47 migranti. Non conformità, spiega la Guardia Costiera che "non permettono la partenza dell'unità fino alla ...

Sea Watch registrata come uno yacht : 'Non può salvare immigrati' - per la Ong è la fine : E ancora: 'Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l'attività di soccorso in mare'. Il punto è che alla nave è stato vietato di lasciare ...