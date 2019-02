Screening neonatale mostrato a Bruxelles da Paola Taverna ecco il modello italiano in UE

blogitalia.news

(Di sabato 2 febbraio 2019)mostra ailper lo– Un unico test per salvare tante piccole vite. È questo loesteso, che in Italia è entrato a far parte dei Lea (livelli essenziali di assistenza), ed è quindi oggi obbligatorio e gratuito, grazie alla prima legge del Movimento 5 Stelle approvata in Parlamento dopo una lunga battaglia di. La legge è stata ulteriormente migliorata con l’ultima manovra economica tanto da rendere l’Italia capofila in Europa nell’identificare precocemente il maggior numero di patologie metaboliche e non metaboliche nei neonati. Un risultato straordinario che la Vice Presidente del Senato ha portato acon il convegno “allargato. Verso uncomune europeo. L’esempio virtuoso del sistema”, organizzato ...