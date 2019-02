Schianto sul Gra | un morto e un ferito grave Interviene l' elisoccorso

Schianto mortale sulla Statale - stava tornando a casa con il marito : morta una donna : Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la Statale 78 a pochi chilometri da Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. A perdere la vita una donna di 66 anni che si trovaa a bordo di una Ford insieme a ...

Schianto sul ghiacciaio : sono sette le vittime - arrestato pilota francese : Il ghiacciaio del Rutor trasformato in uno scenario di guerra. I resti dell'elicottero sparsi in un raggio di quattrocento metri e gli ultimi due dispersi, un belga di 51 anni e un francese di 59 anni, allievi dell'aereo da turismo coinvolto nello scontro, ritrovati senza vita sotto la neve, a 50 metri dai rottami.È salito a sette vittime e due feriti gravi il bilancio della tragedia in Valle d'Aosta, dove venerdì pomeriggio prima delle 16 il ...

Schianto sul Rutor - fermato pilota : E' sottoposto a fermo e piantonato in ospedale ad Aosta dove è ricoverato, Philippe Michel , 64 anni, il pilota 64enne dell'aereo da turismo che ieri sul ghiacciaio Rutor si è scontrato con un ...

Schianto sul Rutor - i morti sono 7 : E' salito a 7 il bilancio dei morti dell' incidente avvenuto ieri sotto il Rutor tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. sono stati recuperati poco fa e ...

Aosta - Schianto tra aereo da turismo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 4 morti e due feriti : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Si parla di diversi morti. L'incidente...

Schianto tra aereo da turismo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor sulle Alpi : si temono diversi morti : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, ad oltre 3mila metri di altitudine. Si parla di diversi morti. L'incidente...

Schianto tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio Rutor sulle Alpi : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile. Si parla di diversi morti. L'incidente aereo è stato segnalato al...

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Jonathan e Denise morti nello Schianto sulla via del Mare : sui social l'addio straziante degli amici : Jonathan amava la Lazio, Denise aveva il sogno della tv. Sono le due vittime del terribile incidente di questa notte a Roma sulla via del Mare, all'altezza del chilometro 24.300. Mentre la...

Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda - immagini dello Schianto : L'articolo Tassista travolto sulla provinciale Milano-Meda, immagini dello schianto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Incidente sulla Milano-Meda - il video dello Schianto : E' stato diffuso un video dalla polizia sul terribile Incidente sulla superstrada che collega Milano e Meda in cui ha perso la vita un tassista di 47 anni. La Polizia stradale ha arrestato oggi un ...

Incidente sulla Milano-Meda - in un video il momento dello Schianto. Arrestato 26enne : Aveva già subito due volte il ritiro della patente D.P., il 26enne Arrestato per omissione di soccorso nell’Incidente a seguito del quale è stato travolto e ucciso un taxista, Eugenio Fumagalli, di 47 anni. Lo ha precisato oggi la Polizia stradale, che lo aveva posto in stato di fermo di pg nelle ore successive all’Incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. ...

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello Schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Schianto nella notte sulla Ispica - Rosolini - 3 morti ed un ferito grave : Tre morti ed un ferito che lotta tra la vita e la morte al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. E' questo al momento il bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le 2,30 sulla ...