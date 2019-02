RC auto | scende di quasi 100 euro la spesa media

L'autista la fa scendere dall’autobus perché senza biglietto - 21enne muore assiderata : Una storia tanto assurda quanto drammatica, quella di Iryna Dvoretska, studentessa ucraina di medicina di 21 anni che è morta assiderata dopo essere stata cacciata dall'autobus perché senza biglietto. Erano le 4 di mattina nel nord dell'Ucraina, mentre il termometro segnava -20 gradi e il conducente del mezzo su cui Iryna viaggiava ha deciso di fare scendere la giovane, nonostante le condizioni climatiche. A riportare la vicenda, ...

Lei litiga coi manifestanti - il fidanzato scende dall’auto e li minaccia con la pistola in mano. Poi l’insulto razzista : “Fottuti n…” : Per il Martin Luther King Day, che si celebra il terzo lunedì di gennaio, un gruppo di giovani ha manifestato a Miami per chiedere maggiori diritti sulla casa, bloccando il traffico di un incrocio. Una donna, Dana Scalione, esasperata, è scesa dall’auto e ha iniziato a litigare con alcuni ragazzi neri. Dopo qualche minuto, il fidanzato, Mark Bartlett, è sceso da un Suv nero con una pistola in pugno e li ha minacciati, puntandogliela contro ...

autostrade - arrivano le tariffe uniche che faranno scendere i pedaggi : Svolta per i pedaggi autostradali: in arrivo regole sulla tariffa "unica" . Ad annunciarlo il presidente dell'Autorità dei trasporti, ART,, Andrea Camanzi , in una intervista rilasciata a Il Sole 24 ...

Si sente male mentre è alla guida - scende dall'auto e si accascia a terra : Il tragico episodio nella tarda mattinata sulla strada provinciale che collega il cratere alla Puglia. Il corpo dell'uomo è stato notato da alcuni automobilisti che hanno allertato le forze dell'...

Treviso - scende dall’auto per salvare un gufo ma viene investita : 26enne muore sul colpo : Voleva mettere in salvo un gufo fermo sull’asfalto, ma è stata travolta da un’auto. Angela Pozzebon, 26 anni, è morta sul colpo, investita a Piavon di Oderzo, nel Trevigiano, sabato 12 gennaio intorno alle 18.30. La ragazza, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana, stava percorrendo un tratto di tangenziale particolarmente buio e ad alto scorrimento, via Serenissima, quando si è accorta dell’animale notturno. ...

Tenta suicidio schiantandosi sull’autostrada ma non ci riesce - scende e si fa investire : La drammatica sequenza ascolta in diretta dalla moglie dell'uomo che era al telefono con lui. Il 49enne si è schiantato contro un camion ma è rimasti solo ferito così è sceso ed è corso contro le auto in arrivo che lo hanno investito a morte.Continua a leggere

Bimbo di tre anni a Cesena scende improvvisamente dall'auto del padre : investito e ucciso da un altro veicolo : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale ...

