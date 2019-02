Meteo | domani 2 febbraio 2019 col maltempo Dalla neve del nord alla mitezza del sud!

Meteo Protezione Civile : ancora maltempo domani - forti venti di scirocco al Sud : Nella giornata di domani avremo la persistenza di condizioni Meteo instabili su buona parte del Paese. Previste piogge e temporali in particolare al centro-nord. Da prestare attenzione anche ai...

Meteo Sicilia - 1° Febbraio di Super Caldo con lo Scirocco : temperature fino a +22°C - domani oltre +25°C [FOTO] : 1/8 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “forte” domani e domenica : “Tra oggi e domani – si legge nel bollettino valanghe relativo al Friuli Venezia Giulia – sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi nevose solo oltre i 1500- 1800 m. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 m circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150- 200 cm sulle Giulie e Canin – 100-150 altrove) ma solo oltre i 1800-2000 m. Sulla fascia Alpina il ...

Meteo : Lombardia - domani pioggia e massime in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina c

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino a domani per neve e temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani pioggia e temperature massime in aumento : “Oggi e per il fine settimana una ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, determina condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, a carattere nevoso sulla fascia alpina e prealpina con le quote più basse previste nella giornata odierna, dove non sono escluse nel pomeriggio deboli precipitazioni nevose anche sulla parte più occidentale della ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime notizie Meteo e maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Maltempo : Como - allerta Meteo per domani e scuole chiuse : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che "alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in se

Allerta Meteo Como - neve in arrivo : scuole chiuse domani 01 Febbraio : Allerta Meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che “alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in seguito alla riunione in prefettura, nella quale si è preso atto delle criticità conseguenti alle avverse condizioni Meteo, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine ...

Meteo - allerta neve : scuole chiuse domani 01 febbraio 2019 - Sky TG24 - : Diverse amministrazioni comunali in Piemonte hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: ad Asti resteranno chiusi fino a sabato. Le misure riguardano anche alcuni comuni del Cuneense e dell'...

Meteo - allerta neve : le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 : Meteo, allerta neve: le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 Diverse amministrazioni comunali in Piemonte hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: ad Asti resteranno chiusi fino a sabato. Le misure riguardano anche alcuni comuni del Cuneense e dell’Alessandrino Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio - : Il mese di febbraio si apre con un'eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emesso un avviso di allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, ...

Meteo - le previsioni di domani venerdì 1° febbraio : Meteo, le previsioni di domani venerdì 1° febbraio Il mese di febbraio si apre con un’eccezionale ondata di maltempo. Diverse regioni del Centro Nord hanno emanato l’allerta arancione - una delle più alte della scala - per neve, pioggia, venti di burrasca e possibili episodi di gelicidio Parole chiave: ...

Bufere di neve e nubifragi - da domani il Meteo più nero dell’anno. Le previsioni : Non si placa l’ondata di gelo sull’Italia. Dopo le nevicate che hanno interessato il centro Italia e il versante Tirrenico in particolare, ecco che una nuova perturbazione è pronta a colpire il Paese. Una vasta area ciclonica di origine Polare Marittima entrerà infatti in rotta di collisione con il nostro paese a partire da questa sera richiamando a sé venti dai quadranti meridionali, più miti e ricchi di umidità che forniranno un surplus di ...