Maltempo | Coldiretti | la neve è una manna per i campi secchi in inverno

Coldiretti : PIL con il segno meno nelle campagne per effetto del Maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Maltempo - Coldiretti : l’arrivo della neve salva le campagne dalla siccità : l’arrivo di pioggia e neve salva le campagne da una preoccupante siccità fuori stagione con l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree del nord mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’ondata di Maltempo che interessa la Penisola nei cosiddetti giorni della merla. Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – sono importanti per ripristinare le scorte di acqua sulle montagne, ...

Maltempo - Coldiretti : dopo la siccità - “sotto la neve c’è il pane” : L’arrivo del Maltempo con pioggia e neve è una boccata di ossigeno per battere la siccità al nord in terreni, fiumi e laghi dopo l’assenza di precipitazioni significative che in molte aree mancano dall’inizio dell’inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo delle nuova perturbazione che colpisce la Penisola con nevicate diffuse. L’acqua – sottolinea la Coldiretti – è necessaria a creare le riserve idriche per i ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - il ghiaccio porta alle stelle prezzo frutta e verdura (2) : (AdnKronos) - “L’anomalia climatica – concludono Cerantola e Palù – ha ridotto i raccolti anche in Marocco, Egitto, Turchia, Olanda e Spagna, dove nella Murcia, che rifornisce tradizionalmente i mercati europei, sono stati distrutti almeno trecento ettari di carciofi, lattuga e broccoli. Gli effetti

Maltempo : Coldiretti Vicenza - il ghiaccio porta alle stelle prezzo frutta e verdura : Vicenza, 14 gen. (AdnKronos) - Conoscere i prodotti e la stagionalità è sempre il primo passo per fare una spesa consapevole e spendere il giusto. Verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti locali, comprare direttamente dagli agricoltori nei mercati o in fattoria e non cercare per forza il

Maltempo Coldiretti : dall’inverno asciutto smog - incendi e siccità : A far scattare l’allarme smog in molte città è stato un inverno senza pioggia e neve al nord con una anomala siccità che preoccupa anche l’agricoltura e favorisce gli incendi. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici che colpiscono le città e le campagne. Se nei centri urbani – sottolinea la Coldiretti – sono lievitati i livelli di inquinamento e sono state ...

Maltempo - Coldiretti : SOS gelo per verdure e ortaggi al Sud : Con l’anomala ondata di Maltempo accompagnata da gelo e neve sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi del Mezzogiorno che rifornisce i mercati nazionali ed esteri. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti di questo inizio 2019 che vede l’Italia “capovolta” con il sud nella morsa del freddo e il nord alle prese con la siccità e temperature al di sopra alla media che alimentano il rischio incendi. Nelle campagne del sud – ...

Maltempo - Coldiretti : “Dagli eventi estremi danni per 14 miliardi in 10 anni” : Il gelo e la neve abbondante al centro sud con il brusco abbassamento delle temperature conferma le anomalie climatiche con il ripetersi di eventi estremi che sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. E’ quanto afferma la Coldiretti nel fare un primo bilancio dell’ultima ondata di ...

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nelle campagne per salvare colture e animali : Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti delle anomalie ...

Maltempo - Coldiretti : mobilitati i trattori contro neve e gelo : trattori degli agricoltori della Coldiretti mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo: lo rende noto Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. I mezzi agricoli, rileva la Coldiretti, “sono al lavoro per consentire la circolazione anche nelle aree più ...

Maltempo - Coldiretti lancia allarme gelo : 11.40 Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del gelo artico colpirà "verdure e ortaggi coltivati all'aperto". E' l'allarme lanciato da Coldiretti, preoccupata anche per "la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo". A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Inoltre, lo sbalzo termico improvviso avrà un impatto anche sui costi per il riscaldamento delle ...

Maltempo - Coldiretti : con il gelo artico SOS per colture e animali : “Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare e anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo“: lo rileva Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. “Nelle campagne con ...

Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per verdure e ortaggi : “Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle ...