Dottoressa fa sesso in ospedale col paziente malato di tumore | “Altrimenti non ti curo”

Dottoressa fa sesso in ospedale col paziente malato di cancro : «Altrimenti non ti curo» : Diagnostica il cancro a un paziente e inizia con lui una relazione. Così un medico è finito nei guai, perché secondo alcuni referti avrebbe approfittato della debolezza di un suo paziente per fare sesso con lui. Theepa Sundaralingam, 37 anni, ha diagnosticato il cancro a un uomo, poi lo ha aggiunto sui social e ha iniziato a scrivergli dei messaggi. I due si sono frequentati arrivando anche a fare sesso in ospedale. Ora però la donna, di ...