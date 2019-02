Calciomercato Genoa | Sturaro | «La Juventus mi ha dato tantissimo»

Calciomercato - chiusa la sessione : gli ultimi movimenti di Genoa e Sampdoria : Les jeux sont faits. chiusa la sessione invernale del Calciomercato. Genoa e Sampdoria molto attive, rossoblù che chiudono alcune trattative in uscita, con Romulo che passa alla Lazio e Sandro all'...

Calciomercato Genoa - ufficiale : preso Radovanovic dal Chievo : GENOVA - Finisce l'avventura gialloblu di Ivan Radovanovic : il centrocampista serbo, classe 1988, al Chievo dall'estate 2013 dopo le esperienze con Bologna , Novara e Atalanta , proseguirà la sua ...

Calciomercato Lazio - dal Genoa arriva Romulo : ROMA - Romulo - Lazio: ora è ufficiale. La società biancoceleste, infatti, ha prelevato il calciatore dal Genoa in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club capitolino: " La S.S. Lazio ...

Calciomercato Lazio - preso Romulo : arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto : Nuova esperienza in vista per Romulo, che si trasferirà alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato e collegata alla cessione di ...

Calciomercato Lazio - affare fatto con il Genoa per Romulo : i dettagli dell’operazione : Il club di Lotito ha raggiunto l’accordo con il Genoa per il trasferimento in biancoceleste di Romulo Colpo in entrata per la Lazio, che si assicura le prestazioni sportive di Romulo. Il club biancoceleste ha praticamente definito l’affare con il Genoa, regalando a Simone Inzaghi l’esterno che cercava. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che la società di Lotito deciderà se esercitare al termine ...

Calciomercato - Milan : spunta il nome del genoano Romulo a centrocampo (RUMORS) : Il Milan ha bisogno di un ultimo rinforzo e i vari tentativi da parte della società e i vari nomi accostati alla squadra rossonera ne sono la prova. Si sta lavorando ancora per un esterno d'attacco, anche se le possibilità sembrano poche, a meno di un occasione low cost dell'ultimo minuto. Intanto, il Milan guarda anche in casa del Genoa, essendo in ottimi rapporti con il presidente Preziosi e dopo aver chiuso da pochi giorni l'affare che ha ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Genoa - l'arrivo di Sanabria è ufficiale : GENOVA - Tramite un comunicato ufficiale, il Genoa ha annunciato "di aver acquisito dal Real Betis Balompie di Siviglia, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto definitivo, il diritto alle ...

Calciomercato - il Genoa compra ancora : arriva Lerager : Lukas Lerager si appresta a firmare un nuovo contratto col Genoa dopo che il club ha trovato l’accordo col Bordeaux Lukas Lerager sarà un nuovo calciatore del Genoa. Il presidente del Grifone Preziosi è stato attivissimo in questa sessione di Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il mercato Genoano non è ancora finiti, dato che a centrocampo è in procinto di firmare col club ligure il centrocampista del Bordeaux Lerager. ...

Calciomercato - le notizie nella notte : scatti di Milan e Spal per l’attacco - visite mediche al Genoa : Calciomercato SERIE A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri ...

Calciomercato - le ultime : la lista ‘segreta’ di Paratici - sinergia Genoa-Juve : Ultimi giorni caldissimi di Calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa Romero ...

Il Calciomercato oggi – Innesto per l’Atalanta - tre operazioni del Genoa : Il calciomercato oggi – Stagione strepitosa per l’Atalanta, la squadra di Gasperini si candida ad essere grande protagonista anche nelle seconda parte del campionato, l’obiettivo è conquistare almeno la qualificazione in Europa League con il sogno chiamato Champions League. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul mercato sia per gennaio che per la prossima stagione. Nelle ultime ore chiusa la trattativa per Ibanez dal ...

Calciomercato Genoa - in arrivo Ianis Hagi : è il figlio di Gheorghe : Hagi torna in Italia. Appunto per i seguaci della nostalgia però: non si tratta di suo padre, Gheorghe Hagi, ex fantasista con un passato nel Brescia , 1992-94, e nel Real Madrid. Il giocatore più ...