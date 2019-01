Telecom | Elliott torna a rastrellare titoli

Telecom / Vivendi-Elliott - una sfida finora in perdita per gli azionisti : Continua la sfida ai vertici di TELECOM Italia tra Vivendi ed Elliott. Una sfida che riguarda anche lo scorporo della rete e la creazione di una newco

Telecom - Vivendi punta a cambiare i consiglieri in quota Elliott : MILANO - Vivendi passa dalle parole ai fatti e invia, come annunciato nei giorni scorsi, la richiesta al cda di Telecom Italia di convocazione dell'assemblea per il rinnovo dei revisori, per la revoca ...