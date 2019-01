ilfattoquotidiano

: #Tav: #Delrio, esposto Pd a Corte Conti su stop appalti. #VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : #Tav: #Delrio, esposto Pd a Corte Conti su stop appalti. #VIDEO #ANSA - LarattaR0sa : RT @Agenzia_Ansa: #Tav: #Delrio, esposto Pd a Corte Conti su stop appalti. #VIDEO #ANSA - TutteLeNotizie : Tav, Pd: “Esposto alla Corte dei Conti per danno erariale”. Toninelli: “Sono loro che… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Nuovo giorno di impasse sulla questione Tav. Se il ministro Danilooggi ha garantito che l’analisi costi-benefici sarà diffusa per la metà di febbraio, sull’altro fronte il Partito democratico ha annunciato un espostodei“per verificare se lo stop alle gare della Torino-Lione configuri unerariale”. Ad annunciarlo sono stati il capogruppo dem Graziano DelrioCamera, il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino e il deputato Pd in commissione Trasporti Davide Gariglio. Delrio ha ricordato che per Telt, la società incaricata di realizzare la Tav, “ogni mese di ritardo comporta un costo di 75 milioni di euro”. Aha replicato lo stessopoco dopo: “Questi sono quelli che stanno raccogliendo le firme contro il Reddito di cittadinanza, quelli che, pur di fare il Tav, hanno abbassato la testa di ...