Pronostico del Super Bowl

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Mancano sempre meno giorni alla prossima finale del2018 tra Philadelphia Eagles e New England Patriots. Il cammino dei playoff si è chiuso, ed ora l’ultimo atto, fissato per il 4 Febbraio, stabilirà il vincitore del campionato di football americano. Sarà un’altra Domenica di NFL seguita da milioni di spettatori, come quelle che hanno suscitato l’attenzione dei tifosi per le due semifinali. Nella prima i Patriots hannoato i Jacksonville Jaguars al termine di un confronto in cui ancora una volta Tom Brady ha mostrato tutto il suo talento: con la sua squadra sotto in casa 20-10 nel 4° quarto, il quarterback ha preso per mano i compagni guidandoli al successo per 24-20. Una scena già vista e familiare a tutti gli appassionati, che hanno ancora vive negli occhi le immagini dello scorso anno, quando New England si ritrovò in svantaggio di 25 punti a meno ...