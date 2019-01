BCE - Mario Draghi prende tempo - … e fa bene - " Merian Global Investors : Meglio dunque risparmiare tali munizioni per i prossimi mesi, cruciali per l'economia Globale. TradinGo ! Il nuovo canale TELEGRAM gratuito con Opportunità di Trading e Analisi giornaliere offerte da ...

Mario Draghi "bacchetta" l'Italia : "Se il debito pubblico è troppo alto si perde sovranità popolare" : Al vertice di dicembre, i leader hanno rinnovato il loro impegno politico per rafforzare l'Unione economia e monetaria, se vogliamo realizzare appieno i benefici dell'euro, dobbiamo capitalizzare ...

Mario Draghi - il duro attacco : 'Debito troppo alto? Addio alla sovranità' : attacco al sovranismo, firmato Mario Draghi . Il monito del governatore della Bce è chiarissimo: ' Un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto ', perché arrivati a quel punto ' sono i ...

Mario Draghi : "Normale che i politici europei ci critichino. Ed è normale che noi non ascoltiamo" : "Ricordo che in alcune occasioni ci sono stati diversi governi che hanno attaccato la supervisione (della Bce), in alcuni casi la politica monetaria è stata criticata da politici di spicco. E' comprensibile che ci siano politici che protestano quando le cose non vanno bene, ma è anche comprensibile che la Bce non li ascolti". Lo ha dichiarato il Governatore della Bce Mario Draghi rispondendo a una domanda sulle critiche mosse da ...

Mario Draghi : cv - moglie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Mario Draghi eurosovranista. Discorso all'Europarlamento : "Sfide globali vanno affrontate insieme" : Venti anni di euro, "la più tangibile rappresentazione dell'integrazione europea" per i cittadini dell'Ue. Mario Draghi celebra l'anniversario davanti all'Europarlamento di Strasburgo, ma chiede di più ai singoli Stati sul fronte dell'integrazione, perché "insieme siamo più forti"."In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno. In parte, ciò si deve al fatto che riforme a livello ...

Mario Draghi amico dell'Italia? Così ha aiutato le imprese estere : Ha un nome complicato, Corporate Sector Purchasing Program (CSPP), ed è il fratello minore del programma di acquisto di titoli di Stato della Bce, il più famoso Quantitative easing. E, almeno secondo Bloomberg, avrebbe avvantaggiato la Germania e la Francia. O meglio, le loro imprese: il Cspp infatt

Sondaggio Ft - dopo Mario Draghi alla Bce in pole Erkii Liikanen : Erkii Liikanen, l'ex governatore della banca centrale finlandese, è il papabile successore di Mario Draghi alla guida della Bce. E' quanto emerge da un Sondaggio condotto fra gli economisti dal Financial Times. Fra i papabili anche Benoit Coeure, il candidato favorito ma che, secondo gli intervistati, ha poche chance di essere scelto in seguito alle regole vigenti che limitano a un mandato di otto anni i membri del consiglio esecutivo ...

Quantitative Easing - confermato lo stop da Mario Draghi : Purtroppo, soprattutto per l'Italia che proprio non riesce a rimettere in moto la sua economia come ha confermato anche Bankitalia tagliando il tasso di crescita per questo 2018 agli sgoccioli, la BCE non ha fatto nessun passo indietro: come previsto, Mario Draghi ha confermato la fine ...

Mario Draghi vola in classe economy - la foto fa innamorare la rete : «Fieri di lui» : Mario Draghi 'pizzicato' a volare in classe economy su un volo di linea. La foto del governatore della Bce mentre si accomoda a bordo insieme agli altri passeggeri ha fatto il giro del web e su ...

