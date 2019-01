Inter | Perisic dà segni di nervosismo ma potrebbe tornare in campo con la Lazio RUMORS

Inter - Spalletti : 'Dobbiamo essere noi stessi. Perisic? Ingannato' : Domani sera l'Inter si gioca la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Spalletti alla vigilia sfodera una ricetta semplice: 'La soluzione è essere l'Inter per riuscire a passare il turno. Sarà ...

Calciomercato Inter - pugno duro su Perisic e Miranda : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è alle prese con due casi a dir poco spinosi. Stiamo parlando ovviamente dei “mal di pancia” occorsi negli ultimi giorni a Ivan Perisic e a Joao Miranda. Sia l’esterno offensivo che il difensore centrale avrebbero chiesto la cessione in questi ultimi giorni di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Monaco […] L'articolo Calciomercato Inter, pugno duro su Perisic e Miranda ...

Inter - Spalletti alza la voce : “Perisic ingannato - bugie su Vecino - Miranda e Candreva” : Vecino, Miranda e Candreva non lasceranno l’Inter a detta del tecnico Luciano Spalletti, il quale vede già un Perisic diverso ”Perisic ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, probabilmente però perché tratto in inganno da qualcuno”. Ha commentato così Luciano Spalletti, la richiesta di cessione presentata da Perisic all’Inter. Una cessione che non avrà luogo, dato che ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Calciomercato Inter - Marotta fa il punto della situazione : “abbiamo ascoltato il desiderio di Perisic - ma…” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, soffermandosi su Perisic e De Paul Il turno di Coppa Italia da superare e le ultime ore di mercato da vivere con il fiato sospeso. In casa Inter sono ore frenetiche, sia in ambito sportivo che di mercato, con una semifinale da conquistare e una rosa da definire. LaPresse/Francesca Soli Sul match con la Lazio è Intervenuto l’amministratore delegato ...

Inter - braccio di ferro Zhang-Perisic - il croato ne sce schiacciato per colpa dell'Arsenal : La Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come il croato abbia perso in partenza il braccio di ferro con Zhang, soprattutto per colpa dell'Arsenal che non ha presentato un'offerta adeguata. 'Perisic è tipo ...

Inter - Marotta : 'Perisic? va tenuto conto del valore del calciatore' : 'Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali società che sono Interessate a lui e tenere conto del valore patrimoniale che rappresenta l'investimento fatto ...

Inter - Marotta su Perisic : 'Tenere conto del suo valore' : Beppe Marotta conferma la linea della fermezza nel caso di Ivan Perisic, che ha chiesto di essere ceduto. 'Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali ...

Calciomercato Inter – Forte pressing su Bergwijn del PSV : pronta una cifra record per assicurarsi il dopo Perisic : L’Inter studia il colpo per il dopo Perisic: Forte pressing per l’esterno del PSV Steven Bergwijn, cercato anche da Manchester United e Bayern Monaco Gli ultimi giorni del mercato invernale dell’Inter sono stati molto movimentati. A tenere banco è il reparto ‘cessioni’ con Ivan Perisic che ha chiesto apertamente di andare via. Viste comunque le mancate offerte (quella dell’Arsenal in particolare) e le ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : per Perisic si allontana l’Arsenal. Resterà all’Inter? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Rottura totale tra Perisic e l’Inter : lo scenario : Perisic ha voglia di lasciare l’Inter, si autoproclama procuratore di se stesso e sfida Zhang.Partiamo dall’estate 2017, José Mourinho corteggia il croato Perisic, vuole portarlo al Manchester United e offre 50 milioni.l’Inter non cede, Spalletti chiede la permanenza di Ivan come bonus d’ingresso nel club, a qualsiasi costo. Ricucitura servita. Ricucitura con i fiocchi: una settimana dopo la fine del mercato arriva il rinnovo a 4 ...

Calciomercato Inter - difficile cedere Perisic e Miranda : si complica anche l’affare Carrasco : Diminuiscono sensibilmente le possibilità per l’Inter di cedere Perisic e Miranda, consequenzialmente si complica anche l’affare Carrasco Il mercato dell’Inter si avvia verso la conclusione senza sussulti, considerando le difficoltà sorte nell’ambito delle cessioni di Perisic, Miranda e Candreva. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE Per quanto riguarda innanzitutto l’esterno croato, pare che non sia arrivata ...

Inter - Perisic resta : sedotto e abbandonato dall'Arsenal : Secondo la Gazzetta dello Sport Zhang avrebbe messo tutti sotto esame e al momento gli unici sicuri di restare sarebbero Skriniar, Icardi, Brozovic, Handanovic, Asamoah, De Vrij, Lautaro e Politano , ...