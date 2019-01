Fernando Alonso | nostalgia della Formula 1?

Luca Cordero di Montezemolo valuta Fernando Alonso : “Con Schumacher e Lauda è il più forte di tutti i tempi alla Ferrari” : Luca Cordero di Montezemolo e la F1: un amore mai sopito. L’ex n.1 della Ferrari, quando ne ha l’occasione, non disdegna mai l’idea di esprimere una propria idea su quanto avviene nel Circus e nel mondo dei motori più in generale. Ecco che, a margine della presentazione del libro “Ignazio Giunti. Un pilota, un’epoca”, presso il Circolo Canottieri Aniene, il manager nostrano si sia pronunciato sull’avvento di ...

Fernando Alonso sempre più nel mito. Ora la 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona : Una voglia di competere e vincere da impazzire. Fernando Alonso, uscito di scena ufficialmente dal Mondiale di Formula Uno, non ha esaurito di certo la sua fame di vittoria e nell’ultimo weekend si è portato a casa un’altra corsa prestigiosa del panorama endurance, dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota. Ci riferiamo alla Maratona della Florida, la 24 Ore di Daytona, che ad alcuni appassionati di cinema ricorderà un ...

Fernando Alonso sempre più nel mito. Ora la 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona : Una voglia di competere e vincere da impazzire. Fernando Alonso, uscito di scena ufficialmente dal Mondiale di Formula Uno, non ha esaurito di certo la sua fame di vittoria e nell’ultimo weekend si è portato a casa un’altra corsa prestigiosa del panorama endurance, dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota. Ci riferiamo alla Maratona della Florida, la 24 Ore di Daytona, che ad alcuni appassionati di cinema ricorderà un ...

24 Ore Daytona 2019 : Fernando Alonso fa sua la Maratona della Florida. Un vincente che non smette mai di stupire : Il weekend è andato in archivio e in Florida (Stati Uniti) Giove Pluvio si è assai divertito. La pioggia che ha accompagnato la celebre 24 Ore di Daytona ha reso ancor più epica questa edizione 2019 per i protagonisti in pista. Velocità e coraggio si sono fusi insieme per dar vita ad uno spettacolo senza precedenti, in cui il rischio era dietro l’angolo e dove solo i migliori potevano arrivare al traguardo. La doppia sospensione, con la ...

24 Ore Daytona 2019 - Fernando Alonso : “Una delle vittorie più belle della carriera - difficile sotto la pioggia” : Fernando Alonso ha esultato apertamente per la memorabile vittoria alla 24 Ore di Datyona, lo spagnolo ha guidato la sua formazione al successo nella grande classica sul circuito della Florida e ha messo un nuovo sigillo nella sua monumentale carriera nel mondo dell’automobilismo. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato perfetto al volante della Cadillac, ha giganteggiato nella notte italiana e soprattutto nella parte finale ...

VIDEO Fernando Alonso - Highlights 24 Ore Daytona 2019 : vittoria da fenomeno sotto la pioggia! : Fernando Alonso ha vinto la 24 Ore di Daytona 2019 con la sua Cadillac, lo spagnolo è stato fenomenale quando è stato chiamato in causa: nella notte italiana ha creato un buon gap, poi ha rimontato e sotto la pioggia è stato semplicemente strepitoso inventandosi dei sorpassi e domando l’acqua con la sua proverbiale classe. Un successo ampiamente meritato per l’asturiano che replica così il trionfo della 24 Ore di Le Mans e si ...

24 ore Daytona - Fernando Alonso trionfa con il Team Taylor : Fernando Alonso si è aggiudicato la 24 ore di Daytona , gara che segna l'inizio della stagione dei motori negli Stati Uniti. Lo spagnolo, alla guida della Cadillac Wayne Taylor in equipaggio con Kamui ...

24 Ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso mago della pioggia - vince in Florida! Alex Zanardi conclude 32° : pioggia e ancora pioggia. Giove Pluvio era ispirato dalle parti della Florida a Daytona (Stati Uniti), nel corso della celebre 24 Ore, edizione 2019. La gara americana che dà il via alla stagione dell‘IMSA Weathertech Sportscar Championship ha espresso il proprio verdetto con 10′ di anticipo. Sì perché la seconda di due sospensioni che vi sono state nel corso della gara, a causa delle condizioni poco sicure su asfalto bagnato, hanno ...

LIVE 24 Ore Daytona 2019 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca la magia e punta a vincere! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2019. Sul mitico tracciato della Florida (Stati Uniti) andrà in scena una delle corse più attese del panorama motoristico americano che darà il via alla stagione dell’IMSA Weathertech Sportscar Championship 2019 e lo spagnolo Fernando Alonso sarà parte della festa. L’iberico, svestiti i panni del pilota di F1, si cimenta in una delle gare americane più prestigiose, per ...

24 Ore Daytona 2019 : Fernando Alonso vuole rompere il ghiaccio oltreoceano : Fernando Alonso ed il suo team sono pronti: l’obiettivo è ben definito. Il mirino è puntato sul Daytona International Speedway in vista della 24 Ore di Daytona che si correrà tra le giornate di sabato e domenica e lo spagnolo vuole assolutamente centrare il gradino più alto del podio, dopo la sfortunata edizione scorsa, nella quale per colpa di diversi problemi tecnici concluse ben lontano dalle prime posizioni. E, effettivamente, la ...

24 Ore Daytona 2019 : la griglia di partenza. Fernando Alonso partirà in sesta posizione : La Mazda DPi di Olivier Jarvis, Timo Bernhard, René Rast e Tristan Nunez scatterà in pole position nella 24 Ore di Daytona, evento in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio. Il pilota britannico ha stampato un super 1:33.685 durante le qualifiche e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Acura: quella di Rossi, Castroneves e Taylor partirà in seconda piazza (distaccata di 0.188), quella di Montoya, Pagenaud, Cameron sfilerà invece per ...

24 Ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso punta al successo nella Maratona della Florida : “Costruiscimi una macchina e io ti vinco Daytona”. Fernando Alonso non è Tom Cruise in “Giorni di Tuono” ma di sicuro lui quest’anno la 24 Ore di Daytona vuole vincerla. L’iberico, uscito di scena in grande stile dal mondo della Formula Uno sotto le luci di Abu Dhabi tra gli applausi di tutti, non è ancora soddisfatto e ricerca altro nel motorsport per soddisfare il proprio animo competitivo. La Maratona della ...

24 Ore di Daytona – Pole position per la Mazda di Jarvis - solo sesto l’equipaggio di Fernando Alonso : La Mazda di Jarvis e compagni partirà davanti a tutti nella 24 Ore di Daytona, che scatterà oggi alle 20.35 italiane Fernando Alonso non va oltre il sesto posto nelle qualifiche della 24 Ore di Daytona, l’equipaggio dello spagnolo non riesce a centrare almeno la top-five fermandosi a sette decimi dalla Pole position di Oliver Jarvis. La Mazda del britannico, in squadra insieme alla coppia tedesca Bernhard-Rast e all’americano ...

24 Ore Daytona 2019 - i favoriti. Fernando Alonso ci prova - Mike Conway e Helio Castroneves i primi rivali : Tra poche ore scatterà ufficialmente la 24 ore di Daytona, una delle gare di endurance più famose del mondo. Com’è ben noto sarà al via anche in questa edizione Fernando Alonso che proverà la grande vittoria dopo lo sfortunato tentativo dell’anno scorso. Il due volte campione del mondo di F1 farà parte del team Konica Minolta Cadillac DPi-VR assieme all’olandese Renger Van der Zende, allo statunitense Jordan Taylor ed al ...