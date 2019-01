Ddl affido condiviso | Pillon | ' Non chiamatelo con il mio nome'

Ddl Pillon : punta a riformare il diritto di famiglia toccando affido condiviso e divorzio : Il disegno di legge, che porta il nome del senatore leghista Simone Pillon , intende apportare una serie di modifiche al diritto di famiglia . toccando temi delicati come il divorzio , l' affido condiviso dei figli e la separazione, il ddl è stato affidato alla Commissione Giustizia del Senato lo scorso agosto. Secondo le intenzioni del suo primo firmatario, la riforma punterebbe ad un equilibrio fra le figure dei due genitori, superando in questo ...

Ddl Pillon separazione e affido : cosa prevede e come si applica : Ddl Pillon separazione e affido: cosa prevede e come si applica Continuano le audizioni in Commissione Giustizia del Senato e l’iter del ddl n.735 si prospetta ancora lungo. Conosciuto ai molti come “Ddl Pillon”, dal nome del senatore leghista primo firmatario, si basa essenzialmente su quattro pilastri: coinvolgimento paritario di entrambe le figure genitoriali nella vita del figlio; mediazione familiare obbligatoria; mantenimento in forma ...