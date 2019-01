Torna a Firenze Mamma mia! | il musical campione d' incassi

Giuseppe Rossi è pronto a Tornare : “Aspetto la chiamata giusta - a Firenze di corsa” : Giuseppe Rossi, attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Lady Radio sostenendo come stia provvedendo a tenersi in forma in attesa di tornare in campo: “Mi tengo sempre in forma, allenandomi, e sto aspettando che arrivi il momento giusto, e la chiamata giusta, per tornare e giocare. Mi sento veramente bene, mi sto allenando con una squadra statunitense da 4-5 mesi e mi trovo bene con loro a livello fisico. Sono pronto per ...