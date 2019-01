Quota 100, Inps: arrivate 5000 domande

: La soddisfazione maggiore è quando persone reali ti ringraziano perché possono finalmente riprendersi la propria vi… - matteosalvinimi : La soddisfazione maggiore è quando persone reali ti ringraziano perché possono finalmente riprendersi la propria vi… - Linkiesta : Uomo, over 50, beneficiario di tutte le politiche pubbliche da mezzo secolo. Non potrebbe chiedere di meglio di Quo… - NicolaMorra63 : Tanti, se lo vorranno, potranno andare in #pensione grazie a #Quota100. E mi sembra misura di #Libertà, dovuta al… -

Sono quasi 5.000 legià all'per chiedere di andare in pensione con la cosiddetta100o con le altre misure previste dal Decreto del Governo. Lo fa sapere l'. Loy,presidente del Civ dell', sottolinea che queste sonoper via telematica (1.892 prima delle 17) e attraverso i patronati (2.697) ma che "tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per avere informazioni su100e sul reddito di cittadinanza".(Di mercoledì 30 gennaio 2019)