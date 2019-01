Kia XCeed - Collaudi invernali per la compatta rialzata

quattroruote

: In arrivo un nuovo Crossover: la Kia XCeed su - ReportMotori : In arrivo un nuovo Crossover: la Kia XCeed su -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Idella Suv derivata dalla Kia Ceed, che potrebbe prendere il nome di, si spostano in Scandinavia. La Casa coreana sta ultimando la messa a punto di questo modello che sarà cruciale per il mercato europeo: il debutto è ormai imminente, anche se non ancora annunciato ufficialmente.Suv urbana, design slanciato. Le plastiche applicate al frontale e alla coda sono molto simili a quelle viste in precedenza, ma grazie al profilo ben visibile dei Led possiamo farci un'idea più precisa sul design dei gruppi ottici posteriori e osservare la struttura di quelli anteriori nelle foto statiche. evidente, inoltre, la scelta della Kia di realizzare una Suv dal taglio dinamico, relativamente pocoe con un andamento piuttosto slanciato della linea di cintura e del montante posteriore, elemento ancora più evidente nell'immagine dove il prototipo è parcheggiato vicino a una ...