Gwyneth Paltrow mi ha travolto con gli sci e poi è scappata

Gwyneth Paltrow denunciata da uno sciatore : «Danni cerebrali per colpa sua». Ma lei nega tutto : Guai per l’attrice Gwyneth Paltrow, che è stata denunciata da un cittadino dello Utah, Terry Sanderson, che le ha fatto causa per un incidente sciistico nel quale è rimasto ferito senza che l’attrice chiedesse soccorsi, almeno stando a quanto sostiene lo stesso Sanderson. L’episodio sarebbe avvenuto nel febbraio 2016 su una pista per principianti del Deer Valley Resort, a Salt Lake City. L’uomo sostiene che Paltrow aveva ...

La «lezione» di Gwyneth Paltrow sul divorzio e gli altri gossip del week end : Servono buoni consigli per far funzionare un matrimonio, ma anche per divorziare al meglio. Lo sa bene Gwyneth Paltrow, che ha sposato a novembre il produttore Brad Falchuck, ma che non ha messo certo da parte l’ex marito. «Chris Martin ed io eravamo destinati a stare insieme, ad aver i nostri bambini, e il divorzio non deve rappresentare la fine del rapporto tra due persone». https://www.instagram.com/p/BsF20d9hBzM/ L’attrice, in un’intervista ...

Piatti puliti - il nuovo libro di Gwyneth Paltrow : ... l'accusano, lezioni salutistiche che le portano qualche grattacapo , l'ultimo, in ordine cronologico, in Inghilterra dove i suoi integratori per la gravidanza sono stati molto criticati dal mondo ...

Dal divorzio Bezos all’addio di Gwyneth Paltrow e Chris Martin : il frasario del lasciarsi : Jeff e MacKenzie BezosJennifer Lopez e Marc AnthonyDrew Barrymore e Will KopelmanPamela Anderson e Kid Rock Justin Theroux e Jennifer AnistonGwyneth Paltrow e Chris MartinKaty Perry e Orlando Bloom«Cherished friends» Jeff e MacKenzie Bezos, che hanno fatto tutto insieme (a eccezione dei piatti lavati sempre da lui), hanno condiviso via Twitter la nota di addio dopo 25 anni di matrimonio, coniando interessanti espressioni del lasciarsi. Restiamo ...

Gwyneth Paltrow in luna di miele (anche) con l’ex marito : In ValentinoIn ValentinoIn ValentinoIn ValentinoIn ValentinoIn Stella McCartney«È stata una luna di miele molto moderna, all’insegna di bellissime conversazioni, momenti piacevoli e tanti, tanti bambini. Ci siamo divertiti molto». Così Gwyneth Paltrow, fresca sposa delll’autore e produttore televisivo Brad Flachuk (i due si sono detti sì negli Hamptons lo scorso settembre) ha definito il viaggio di nozze a cui ha partecipato anche ...

Gwyneth Paltrow spiega perchè Brad Pitt assomiglia alle sue fidanzate : "È a noi che piace assomigliare a lui, diciamocelo". Su Instagram, l'attrice Gwyneth Paltrow è tornata a parlare del suo ex fidanzato Brad Pitt, con toni scherzosi. La Paltrow non ha mai mostrato alcun rancore nei confronti dell'ex fidanzato. "E anche un'ottima sorella, figlia e madre, ma sono una compagna molto vulnerabile e ho buttato all'aria i momenti più romantici della mia vita", ha detto in una vecchia ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin insieme per le feste con i nuovi compagni : Quando un divorzio non spegne la stima: Chris Martin e Gwyneth Paltrow, separati dal 2014, hanno trascorso insieme con i rispettivi nuovi partner le vacanze di Natale 2018. L’attrice di Iron Man ha portato con sé il nuovo marito Brad Falchuk, sposato nel corso del 2018, mentre il cantante dei Coldplay è stato accompagnato dall’attrice Dakota Johnson, sua compagna. Non è dato sapere se assieme ai quattro, ancora a godersi le vacanze ...

Gwyneth Paltrow : «Vivo separata da mio marito (per il bene dei nostri figli)» : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow A tre mesi dal matrimonio, Gwyneth Paltrow, 46 anni, e il produttore tv Brad Falchuk, 47, vivono ancora in due case separate. La decisione è stata presa dai due di comune accordo, per non urtare la sensibilità dei loro figli adolescenti. La Paltrow, infatti, ha avuto Apple (14 anni) e ...