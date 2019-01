Duvan Zapata | cinque curiosità sul centravanti della Sampdoria

Duván Zapata - l’attaccante del momento in serie A : In serie A quest’anno è sbarcato un certo Cristiano Ronaldo a restituire lustro al campionato, anche se la scena se la sta prendendo un attaccante colombiano a Bergamo, il colombiano Duván Zapata.Calcio, Sudamerica, Storie, Duván Zapata / Il centravanti della nazionale sudamericana sembra finalmente aver trovato quella continuità di rendimento che è sempre stato il suo tallone d’Achille in passato.Sulle sue qualità mai nessuno ha ...

Duvan Zapata - l'idolo dei 'razzisti' tifosi bergamaschi è un bomber nero : Già, una commovente storia d' amore nel frenetico e cinico mondo del football. E così i tifosi bergamaschi lo coccolano come fosse il nuovo Evair, lo venerano come facevano con Ganz, lo esaltano come ...

Duvan Zapata - l'idolo dei "razzisti" tifosi bergamaschi è un bomber nero : Duván Esteban Zapata Banguero - conosciuto da tutti come Zapata, ma con il nome Duván sulla maglia (per la serie: è tutto sempre più maledettamente complicato nel calcio moderno) - ha 27 anni, un fisico da paura, il passo felpato come una pantera, lo scatto alla Bolt, la progressione da quattrocenti

Ag. Duvan Zapata : 'Inter? Smentisco categoricamente accordo per luglio' : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Atalanta devastante - Duvan Zapata poker come Ronaldo : Frosinone travolto in casa 5-0 : L'Atalanta e Duvan Zapata inarrestabili. Nona vittoria stagionale per la Dea, la quinta in trasferta: allo Stadio Benito Stirpe gli uomini di Giampiero Gasperini travolgono 5-0 il Frosinone nell'anticipo di mezzogiorno del 20° turno di Serie A salendo a 31 punti in classifica in piena lotta per la z

L'Inter prenota Duvan Zapata : sarà il colombiano il vice Icardi : L' Inter si è presa del tempo per valutare la posizione di Mauro Icardi. Il capitano andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021 ed effettivamente ci sono ancora margini da qui a fine ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata si riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

Duvan Zapata - l'azzardo vincente : Tre maglie differenti e quattro gol, Duvan Zapata si esalta quando incrocia la Juventus. Due reti erano giunte nel 2017, il 5 marzo quando giocava a Udine (un 1-1) e il 19 novembre quando stava alla Sampdoria: un 3-2 coinciso con l'ultima sconfitta bianconera in campionato. E qualcuno ha sperato a l

Serie A - una tripletta di Duvan Zapata affonda l'Udinese : Roma, 9 dic., askanews, - Una tripletta di Duvan Zapata illumina il pomeriggio della quindicesima giornata del campionato di Serie A. L'ex Udinese segna tre gol ai friulani e permette all?Atalanta di ...