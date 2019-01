Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi

optimaitalia

: Il ritorno di Lele dei @Negramaro in un nuovo singolo scritto da #GiulianoSangiorgi: 'Volevo annullare il tour, sen… - OptiMagazine : Il ritorno di Lele dei @Negramaro in un nuovo singolo scritto da #GiulianoSangiorgi: 'Volevo annullare il tour, sen… - salsaispanica : Questa foto è stupenda Giuliano, parla di un Amore puro e vero, di Lele, del suo ritorno, del nostro amore, è di un… - MENUETTOit : #Food e #Music: «La nostra canzone per Lele»: il ritorno dei Negramaro raccontato a Vanity Fair -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Sarà sul palco dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni,dei, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione.Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo altour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere adi riprendersi e parteciparvi. Senza di lui, se non ce l'avesse fatta ad uscire dalla rianimazione, non solo non ci sarebbe stato alcun tour (l'ipotesi di una sostituzione non è mai stata presa in considerazione) ma probabilmente sarebbe finita anche la storia dei.A raccontarlo, con la difficoltà di rivivere quel mese drammatico tra settembre e ottobre in cui si è temuto per la vita di Spedicato ma anche col sollievo di essere stati fortunati a vederlo riprendersi in modo ...