Diciotti | la lettera di Salvini | L' autorizzazione a procedere contro di me va

blogo

: Salvini non vuole essere processato sul “caso Diciotti” - ilpost : Salvini non vuole essere processato sul “caso Diciotti” - RaiNews : Caso Diciotti, Salvini: Senato neghi autorizzazione, ho agito per interesse pubblico ? - emenietti : ma tutta quella storia dei tanti nemici, del molto onore, delle medaglie? ?? -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Matteoesce allo scoperto e, nonostante i "vecchi" proclami del calibro di "io non ho paura" e "voglio essere processato", ora che il rischio di processo si fa concreto, vista l'intenzione del MoVimento 5 Stelle di votare a favore dell'per il caso della nave, il Ministro dell'Interno chiede, invece, che talesia negata.In unaaperta al Corriere della Sera pubblicata oggi in prima pagina il leader del Carroccio scrive:"La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all’attività di Ministro dell’Interno e alla ferma volontà di mantenere gli impegni della campagna elettorale. Avevo detto che avrei contrastato l’immigrazione clandestina e difeso i confini nazionali"E aggiunge:"I giudici mi accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco, in virtù del mio ruolo di ministro dell’Interno. Dopo ...