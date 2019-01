ilfattoquotidiano

: Profughi utilizzati e sottopagati per la sicurezza di concerti: quattro arresti - Cascavel47 : Profughi utilizzati e sottopagati per la sicurezza di concerti: quattro arresti - iolanda_pitti : RT @fattoquotidiano: Profughi utilizzati e sottopagati per la sicurezza di concerti: quattro arresti - call_the_kernel : RT @fattoquotidiano: Profughi utilizzati e sottopagati per la sicurezza di concerti: quattro arresti -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi,richiedenti asilo appena sbarcati dalla Libia,e impreparati, per garantire ladi grandi eventi, fra cui idei Rolling Stones, Depeche Mode e Vasco Rossi. I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestatopersone, fra Emilia e Lombardia, con le accuse di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, false attestazione a pubblico ufficiale e falso materiale in autorizzazioni amministrative.Nei giorni scorsi sempre in Lombardia erano state eseguite cinque misure cautelari. I migranti (16 quelli identificati ma potrebbero essere una trentina) erano stati reclutati per caricare i container di stracci sulle navi che da Genova arrivavano in Tunisia. Loro, gli sfruttati, di euro ne guadagnavano tre all’ora e non sempre, perché i caporali spesso li rimproveravano di lavorare male ed erano minacce, ...