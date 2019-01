Napoli | Rog al Siviglia in prestito fino a giugno

Calciomercato Napoli - Rog va al Siviglia : Rog va al Siviglia , ormai manca solo l'ufficialità ma il mediano croato è pronto per partire per l'Andalusia , dove giocherà nei prossimi cinque mesi: prestito secco, come ha voluto il Napoli , poi ...

Milan-Napoli - Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di Milan-Napoli, ancora una volta. Dopo il match valido per la ventunesima giornata di campionato, il big match di San Siro animerà la scena dei quarti di finale di Coppa Italia. Una grande classica del calcio Italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Napoli - bimbo di 7 anni morto in casa Interrogato il compagno della mamma : La polizia sul posto sta interrogando la mamma e il compagno della donna. La sorellina ricoverata d'urgenza all'ospedale: avrebbe il volto completamente tumefatto

Napoli - interrogato il compagno della mamma del bimbo morto : il sospetto sulle urla dalla casa : È stato interrogato dalla polizia il compagno della mamma del bambino di 7 anni ritrovato morto in un appartamento di Cardito, piccolo comune in provincia di Napoli. La sorellina del piccolo, una bambina di otto anni, è stata invece ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, ma non sareb

Napoli - bimbo di 7 anni trovato morto in casa : la sorella di 8 è gravissima - interrogati madre e compagno : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - spaccia droga vicino alla Stazione : gambiano arrestato in flagrante : I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno tratto in arresto in Piazza Garibaldi per spaccio di stupefacenti Alieu Singhateh, un gambiano 24enne residente a Forio e incensurato. ...

Calciomercato Napoli - Rog ai saluti : andrà via in prestito : Calciomercato Napoli – Sembra essere finita, almeno per questa stagione, l’avventura di Rog in maglia azzurra. Il talento, classe 1995, ha richiesto di andare a giocare altrove, anche per convincere nella prossima stagione Carlo Ancelotti di meritare la maglia del Napoli. Il croato andrà via in prestito. In quell’occasione il centrocampista croato servirà e non […] L'articolo Calciomercato Napoli, Rog ai saluti: andrà via ...

Milan-Napoli stasera in tv - come vederla in streaming su Dazn. Orario d’inizio - programma e formazioni : Si chiuderà questa sera alle ore 20.30 il sabato dedicato agli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Dopo Sassuolo-Cagliari e Udinese-Sampdoria, toccherà all’attesissima sfida tra il Milan di Rino Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti. Già all’andata le due squadre hanno regalato uno spettacolo avvincente, con il pirotecnico 3-2 del San Paolo, e la partita di San Siro non sarà certamente ...

