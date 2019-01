Massimo Garavaglia | La Tav sta in piedi | difficile negarlo

huffingtonpost

(Di lunedì 28 gennaio 2019) "Votare le mozioni di Pd e FI favorevoli alla Tav? Non saprei. Di fatto siamo in attesa di vedere questa fantomatica analisi costi-benefici per confrontarla con i dati che abbiamo e capire. Secondo noi, però, è moltodimostrare che l'opera non stia in". Così, sottosegretario leghista all'Economia, in merito alla Torino Lione, su cui - dice in un'intervista al Corriere della Sera - "deciderà Matteo Salvini come dovremo comportarci. Il fatto che lui vada a Chiomonte a visitare i cantieri, comunque, è un segnale significativo".Sul blocco della Tav,"non sarebbe un bel segnale una frenata su un tema fondamentale come quello degli investimenti. Dobbiamo far ripartire i cantieri", afferma. Il discorso vale anche per le trivelle, "ma pare che si sia trovato un punto di caduta equilibrato. Quello è un ...