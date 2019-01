Il sorriso della leggenda | Djokovic in posa con il trofeo degli Australian Open ai Royal

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

Enna gli alunni delle prime classi della scuola primaria dell'IC S.Chiara 'ambasciatori' del sorriso per la Cambogia : I piccoli Cambogiani saranno invitati a scrivere delle loro riflessioni nello stesso diario che sarà riportato a Enna quasi per creare un ideale ponte tra questi due posti del mondo così lontani che ...

Morte di Luca Cardillo - l’addio della sorella : “Fratellino mio - il tuo sorriso sarà sempre parte di me” : L'ultimo saluto della sorella in una lettera colma di dolore ma anche di speranza: "Spero che mi sentirai e che quando avrò bisogno mi manderai un segnale. Ti amerò per sempre più di quanto si ami un padre, una madre o un fidanzato". Era stata proprio Lidia ad avviare la raccolta fondi per consentire al fratello Luca Cardillo di partire per gli USA dove ha tentato di sconfiggere il tumore maligno alla gamba destra.Continua a leggere

Sci alpino - sorriso Razzoli : l’azzurro entra nella top-30 della start list di slalom maschile : Razzoli entra nei 30 della start list di slalom nonostante l’uscita ad Adelboden. Moelgg guadagna una posizione Giuliano Razzoli entra nei 30 della start list dello slalom nonostante l’uscita nella prima manche ad Adelboden. È questa la grande novità per l’Italia, con Manfred Moelgg che guadagna una posizione e diventa dodicesimo e lo stesso fa Stefano Gross che passa da 17° a 16°, a ridosso del primo gruppo, dove invece ...

Chi è Ginger Gonzaga - la 34enne che ha fatto ritrovare il sorriso a Jim Carrey dopo il suicido della ex : L'attore Jim Carrey, 56 anni, torna a sorridere e ritrova l'amore: dopo un periodo a dir poco difficile, la star è apparsa serena sul red carpet dei Golden Globe accanto al suo nuovo amore, ossia la 34enne Ginger Gonzaga. Lui e l'attrice, più giovane di lui di oltre vent'anni, sono alla loro prima apparizione pubblica.Candidato "come miglior attore in una serie comedy" grazie al ruolo interpretato in Kidding, Carrey si è ...

L'appello a Cr7 della mamma di un bimbo leucemico : 'Venga a regalarci un sorriso per Natale' : Roma - Vigilia di Natale tra i piccoli pazienti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus , con la fidanzata Georgina, hanno regalato un ...

Gli Young Boys si prendono gioco della ‘Vecchia Signora’ - Hoarau fa ammattire la Juventus : bianconeri primi ma senza sorriso : La doppietta di Hoarau permette allo Young Boys di superare a sorpresa la Juventus, i bianconeri restano comunque primi grazie al ko dello United a Valencia E’ la notte delle sorprese, una pazza serata di Champions League che regala storie e risultati a sorpresa. Dopo il pesantissimo ko del Real Madrid contro il CSKA Mosca al Bernabeu, cade clamorosamente anche la Juventus, sconfitta dallo Young Boys. Fabio Ferrari/LaPresse Una ...