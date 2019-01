: Ultim'ora #Cade da capannone, muore operaio 24enne - Cyber_Feed : Ultim'ora #Cade da capannone, muore operaio 24enne - TelevideoRai101 : Cade da capannone, muore operaio 24enne - MICIO7BEAR : RT @Quoti_Puglia: Visita un capannone per acquistarlo ma cade nel vuoto e muore -

Undi 24 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di undi un'azienda specializzata nella produzione di serbatoi per l'industria alimentare e farmaceutica. E' accaduto tra Adelfia e Valenzano, nel Barese. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane saldatore è precipitato da un'altezza di circa 15 metri dal solaio delin fase di ampliamento. Sul posto è intervenuto il personale dello Spesal e del 118.Il giovane è stato portato in gravissime condizioni in ospedale a Bari, dove è morto.(Di lunedì 28 gennaio 2019)