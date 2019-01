Un dipendente Microsoft consiglia Mozilla di abbandonare Gecko e Quantum

surface-phone

(Di domenica 27 gennaio 2019) Con la conversione di Edge a Chromium, tutti i principali browser più scaricati su Windows saranno ben presto basati sul motore di rendering sviluppato da Google ad eccezione di Firefox.Abbiamo già scritto in un nostro precedente articolo comenon abbia approvato nel modo più assoluto la scelta intrapresa daper il semplice motivo che, in questo modo, si rischia di concentrare tutto il mondo dei browser nelle mani di un’unica e grande multinazionale. Quest’oggi Kenneth Auchenberg, undi Redmond addetto alla gestione di Visual Studio Code, hatodi ritornare con i piedi per terra e, in sostanza, lasciar perdereper unirsi a Chromium migliorandolo e contribuendo in prima persona al suo sviluppo.Thought: It's time for @to get down from their philosophical ivory tower. The web is dominated by ...