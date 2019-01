Puglia | ultraleggero precipita nel Salento | morti i due uomini a bordo

Puglia - aereo ultraleggero precipita in Salento : si temono due vittime - : Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo. Potrebbero esserci delle vittime

Puglia - aereo ultraleggero precipita in Salento : si temono due vittime : Puglia, aereo ultraleggero precipita in Salento: si temono due vittime Il velivolo è caduto vicino alla strada provinciale che collega Ugento con la frazione di Gemini, in provincia di Lecce. Due le persone a bordo. Potrebbero esserci delle vittime Parole chiave: ...