L' Inter cade a Torino | i granata vincono 1-0 grazie a Izzo

L'Inter cade a Torino : decide un gol di Izzo : LEGGI LA CRONACA

Calciomercato - Parma su Ranocchia : va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno : Dopo Juraj Kucka, riportato in Serie A nella sessione invernale di Calciomercato dall'esperienza al Trabzonspor, il Parma si muove per altri rinforzi di esperienza. Il club gialloblù ha messo nel ...

Moda : Altaroma - studenti Accademia Koefia reInterpretano esprit anni '70 : Roma, 23 gen. (Labitalia) - Aprile 1970: i Beatles annunciano il loro scioglimento con la pubblicaz[...]

TIM cade su nuovo minimo storico. Vivendi : Elliott sembra Interferire con Authority : Ancora sotto pressione il titolo TIM che in Borsa cede oltre 6 punti percentuali dopo aver toccato un nuovo minimo storico a 0,441 euro e trascorso una mattinata all'insegna della negatività. A pesare ...

Il centro polifunzionale di Soccavo cade a pezzi : palestre ed aree Interne nel degrado : Spazi negati, fatiscenti e pericolosi per l'incolumità dei cittadini che frequentano la zona. Questa la realtà del centro polifunzionale di Soccavo che da tempo riversa in una pericolosa condizione di ...

Cadena Ser : 'Godin ha detto si all'Inter' : TORINO - Nonostante gli attestati di stima dei propri tifosi, che prima della partita contro il Levante hanno organizzato un sit-in per convincerlo a rimanere all' Atletico Madrid , Diego Godin a fine ...

Mirror : «Inter forte su Antonio Valencia - è in scadenza» : TORINO - Come tutte le storie d'amore più belle, anche quella tra il Manchester United e Antonio Valencia termierà a fine stagione. Il calciatore ecuadoregno e il club sono legati da un contratto che ...

Giga 40 di Iliad non prevede più nessuna scadenza : 40 GB di Internet e minuti e SMS illimitati a 6 - 99 euro al mese : Iliad è una società francese che, grazie alle promozioni molto vantaggiose, è riuscita a ritagliarsi un posto nel già saturo panorama di telefonia […] L'articolo Giga 40 di Iliad non prevede più nessuna scadenza: 40 GB di internet e minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Elena Ferrante Interrompe la collaborazione con il 'The Guardian' : «Terrorizzata dalle scadenze» : Il Time l'ha inserita nel 2016 tra le 100 persone più influenti al mondo, mentre il New York Times ha posizionato il suo Storia di una bambina perduta , E/O, tra i primi 10 libri del 2015. «Devo ...

All'Accademia d'Egitto conferenza Internazionale per dare ai giovani la guida dell'heritage in Africa : Per tre giorni - dal 9 all'11 gennaio - l' Accademia d'Egitto a Roma si trasformerà in un grande laboratorio d'idee dove gli esperti di quindici istituzioni internazionali s'incontreranno e si ...

A Genova la crisi Carige. Decade il Cda e Interviene la Bce che commissaria l'istituto : La Consob sospende il titolo. Il governo fa sapere di seguire la vicenda da vicino, vista la centralità della banca genovese per il rilancio dell'economia ligure, duramente colpita dal crollo del ponte Morandi -

Concorsi Ministero dell'Interno - Banca d'Italia e AIFA in scadenza a gennaio : Sono stati indetti vari bandi di concorso pubblico da parte del Ministero dell'Interno, della Banca d'Italia e dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per l'assunzione di ben 241 profili specializzati da assegnare nelle proprie strutture. Tutti i Concorsi richiedono che la domanda di partecipazione alle prove selettive sia inviata nel mese di gennaio. Concorso Ministero dell'Interno Il Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e ...