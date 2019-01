Una regia globale contro il debito

Bologna - cartelli delle pompe funebri/ Ultime notizie - salme sfregiate 'Ho messo Una banana al morto' : Bologna, cartelli delle pompe funebri/ Ultime notizie, salme sfregiate come emerso da un'intercettazione: "Ho messo una banana al morto"

Turismo - in arrivo un Comitato Grandi eventi e Una regia unica di promozione - AostaOggi.IT : ... che sarà responsabile della promozione dell'intera offerta turistica e dovrà seguire una strategia di marketing chiara, definita e uniforme per tutti i settori , natura, sport, cultura, ...

Una POLTRONA PER DUE - ITALIA 1/ John Landis alla regia del film con Eddie Murphy - 24 dicembre - : Una POLTRONA per due, la trama e ilcast del film in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 24 dicembre 2018 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

L'Inter e il modello Marotta : Una regia unica tra mercato e politica : Dalla politica sportiva al mercato, la sua specialità: Marottaa è un dirigente che ha sempre saputo gestire tutti i settori di una società. E non di una qualsiasi, ma di quella che ha dominato e ...

Var - lavori in corso : si pensa a Una "cabina di regia" centralizzata : Dopo il clamoroso contatto tra D'Ambrosio e Zaniolo , il Var è tornato nuovamente al centro di critiche e polemiche. Sia per la mancanza di equità nella valutazione degli episodi, sia per il ...

SFREGIATA CON L'ACIDO/ Il Papa le chiede perdono : in Una carezza la vittoria del bene - IlSussidiario.net : Filomena Lamberti, SFREGIATA con L'ACIDO dall'ex compagno, l'11 giugno scorso ha ricevuto una lettera di Francesco in cui il Papa le chiedeva scusa.