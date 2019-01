Il Papa | No alla stanchezza della speranza

Inter - Sandro Mazzola : 'Dissi no alla Juve per mio papà Valentino' : L'ex capitano e dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola ha dichiarato in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno del 100esimo anniversario dalla nascita di suo padre Valentino, scomparso nella tragedia del grande Torino a Superga: 'Mamma si era risposata con Piero, persona eccezionale. Lei non ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Charlene Guignard e Marco Fabbri - il podio è dietro l’angolo! Azzurri vicini alla medaglia - Papadakis-Cizeron dominanti : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono davvero a un passo dalla medaglia agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico, la nostra coppia di danza ha confezionato una perfetta rhythm dance e a metà gara occupa saldamente la terza posizione con 79.05 punti (43.10 per la parte tecnica e 35.95 per i components). Gli Azzurri sono stati praticamente perfetti nel corso del loro programma corto, hanno ben pattinato sul ghiaccio di Minsk e hanno ottenuto il ...

Ale Cattelan legge alla figlia "La bambina con due papà" - bufera social : la risposta è epica : La foto pubblicata dal conduttore su Instagram ha alzato un polverone, ma le critiche non lo sfiorano e rimette in riga i...

È lui il papà dell’anno? Esaudisce il desiderio del figlio e balla Frozen con lui. Poi lo criticano e risponde da “macho” : L’attore e comico norvegese Ørjan Burøe ha esaudito il desiderio di uno dei due figli: realizzare e ballare con lui la coreografia di Frozen. Il papà ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la performance, con tanto di costumi, insieme al bambino. Il video è stato molto apprezzato ed è rimbalzato sui social e su diversi giornali in tutto il mondo. Tuttavia Burøe è stato anche criticato perché troppo poco “virile”. Il ...

Alessandro Cattelan legge "La bambina con due papà" alla figlia - poi replica a un omofobo in diretta : Nella scorsa stagione di E poi c'è Cattelan a teatro abbiamo avuto modo di saggiare una declinazione sociale dello show condotto brillantemente da Alessandro Cattelan: tra i tanti temi affrontati c'era anche l'omofobia, con un divertente corto nel quale il protagonista interpretato dal presentatore era bersagliato dai suoi compagni di scuola per la sua ... eterosessualità.Il corto fu molto apprezzato dalla senatrice Monica Cirinnà, ...

Papà Bobo Vieri - dalla discoteca ai pannolini/ 'Sono un mammo perfetto' : Papà Bobo Vieri dalla discoteca ai pannolini, la vita dell'ex calciatore è cambiata. È nata Stella, la sua prima figlia avuta da Costanza Caracciolo.

Altro che dentista - papà usa un drone per togliere un dente alla figlia : Courtney Ester ha postato su Facebook un filmato in cui mostra il metodo 'rivoluzionario' per togliere i dentini, rapido e...

Il "nulla osta" del Papa alla Cei : la Chiesa si schiera contro il governo : Giuseppe Conte è andato in visita privata da Papa Francesco. La foto li ritrae sorridenti, eppure è uno scatto che non rappresenta affatto lo stato dei rapporti tra mondo cattolico e governo. Sebbene Salvini continui a ripetere che "i cattolici sono con me", lo stesso non si può dire per i vertici delle gerarchie ecclesiastiche. Che negli ultimi tempi sembra stiano abbandonando la consueta "imparzialità" vescovile per posizionarsi agli antipodi ...

Inter - dalla Scozia a San Siro. Però Max resterà fuori. Il papà : "Aiutatemi" : Era tutto pronto. La partenza fissata, il volo acquistato, l'hotel prenotato, il biglietto per la partita in mano. Anzi, attaccato alla parete della cameretta come un quadro prezioso, da far invidia ...

Papa Francesco alle mamme durante la messa : “Se bimbi hanno fame allattateli senza problemi” : Al pianto di alcuni dei 27 neonati che oggi ricevevano il battesimo durante una cerimonia in Vaticano, Il Pontefice, divertito, si è rivolto alle mamme esortandole ad allattarli nel caso avessero fame . "Se piangono per fame, alle mamme, dico io alle signore, allattateli, tranquille, il Signore vuole quello" ha spiegato Bergoglio.Continua a leggere

Cuadrado è diventato papà - il colombiano e la prima FOTO dalla sala parto con il piccolo Lucas : Juan Cuadrado è diventato padre per la seconda volta, l’ala destra della Juventus ha dato la notizia sui suoi profili social Juan Cuadrado, temporaneamente fuori dalla rosa a disposizione di Max Allegri per infortunio, ieri è diventato padre del piccolo Lucas. Il colombiano ha dato la notizia su Instagram e Twitter, dove ha annunciato la nascita del suo secondogenito. “Grazie signore Gesù per la benedizione e l’eredità ...

Papa Francesco alle mamme nella Cappella Sistina : “se i bambini hanno fame allattateli anche qui” : “Prima di continuare vorrei dirvi un’altra cosa: voi sapete che i bambini si sentono oggi in un ambiente che è strano, un po’ di caldo, troppo, sono coperti, sentono l’aria afosa: Un’altra cosa è che piangono perchè hanno fame. hanno fame. E un terzo motivo di piangere è il pianto preventivo: siccome è una cosa strana e non sanno cosa succederà, ma io piango per primo poi vedremo. E’ una difesa“. E ...

Spagna - Pablo Iglesias e la 'mascolinità femminista'. Fa il papà e alla guida di Podemos va la compagna Irene Montero : I due hanno messo al mondo due gemelle nel luglio scorso, nate premature. Dopo il periodo di allattamento, Irene assume ora la guida del partito mentre Pablo da dicembre ha iniziato a usufruire del ...

Dal fratellastro a papà Thomas : i Markle non accettano di essere cancellati dalla vita reale di Meghan