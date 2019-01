Chelsea | Higuain a caccia del riscatto | i bookmakers credono nella rinascita del Pipita

Chelsea - Zola : “Higuain? I numeri parlano chiaro” : “Gonzalo ha sempre prodotto buoni numeri dovunque e’ stato. Questa non e’ una squadra disperata ma ha bisogno di aggiungere certe qualita’ a quelle che ha gia'”. Sono le parole di Gianfranco Zola, vice di Sarri al Chelsea che commenta l’arrivo del Pipita: “Tutti sanno che la sua migliore qualita’ e’ quella di fare gol, puo’ farlo in tanti modi e sono sicuro che ci sono molte ...

Juventus - Higuain-Paratici a colloquio prima del trasferimento del Pipita al Chelsea : Mercoledì la Juventus ha comunicato ufficialmente il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il Pipita dopo appena sei mesi ha lasciato il Milan e adesso spera di rilanciarsi in Inghilterra. prima che però la trattativa con il Chelsea si concretizzasse, Gonzalo Higuain aveva voluto parlare con Fabio Paratici. L'argentino non sarebbe stato bene al Milan e voleva lasciare il club rossonero, per questo motivo il Pipita aveva chiesto al dirigente ...

Portafortuna Higuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

Higuain saluta i tifosi del Chelsea - a Stamford Bridge applausi per l’argentino [GALLERY] : Gonzalo Higuain saluta per la prima volta i suoi nuovi tifosi, l’argentino esordisce in panchina nel suo primo incontro con il Chelsea L’esordio di Gonzalo Higuain con il Chelsea è in panchina, ma l’argentino si rende ugualmente protagonista di uno stralcio di match. Mentre i Blues stanno affrontando l’appuntamento della League Cup contro il Tottenham, l’argentino viene colto di sorpresa dall’applauso ...

Chelsea - primo allenamento di Higuain : Suso e Mauri lo sfottono. 'Non c'era la taglia XXL?' : primo allenamento con il Chelsea per Higuain, prime foto e prime corse... con la tuta del suo nuovo club. Una tuta che è finita nel mirino degli ormai ex compagni del Pipita, i milanisti Suso e Jose ...

Higuain - il primo allenamento con il Chelsea tra scatti e sorrisi. FOTO : Primi scatti per il Pipita al centro di allenamento del Chelsea. Poi le FOTO posando sorridente con la nuova maglia e quelle nello spogliatoio Higuain CAMBIA DIETA: DAI B-READY AL MATE CALCIOMERCATO ...

Calciomercato - Higuain al Chelsea : da Vialli a Morata - tutti i numeri 9 dei Blues prima del Pipita : ufficiale l'avvento del Pipita a Stamford Bridge, avventura in Inghilterra in prestito dalla Juventus. Il centravanti argentino è solo l'ultimo numero 9 con la maglia dei Blues: dall'avvento della ...

Chelsea - Higuain : scatti e sorrisi. E il Milan è già un ricordo... : Gonzalo Higuain ha ufficialmente iniziato la sua nuova vita al Chelsea e l'avventura in rossonero sembra già alle spalle. L'argentino non ha avuto difficoltà a inserirsi nello spogliatoio come si ...

Higuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final

Chelsea - Higuain : 'Un sogno giocare in Premier e con Sarri' : ... una squadra che ha sempre avuto grandi giocatori, quindi è un vero sogno per me venire a giocare in questo campionato, avendo già giocato nei tre dei migliori campionati del mondo, è una vera fonte ...

Calciomercato Milan - ufficiale Higuain al Chelsea : “Sempre piaciuti i Blues” : Calciomercato Milan – Nella giornata in cui Krzysztof Piatek si è legato al Milan fino al 30 giugno 2023, Gonzalo Higuain ha detto addio il club rossonero, società in cui era in prestito dalla Juventus, per passare adesso anche ufficialmente al Chelsea allenato dal tecnico, nonché suo mentore ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri. Si […] L'articolo Calciomercato Milan, ufficiale Higuain al Chelsea: “Sempre piaciuti i Blues” ...

Chelsea - ecco Higuain : "Sognavo da sempre la Premier" : Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo lo stesso club inglese su Twitter e su Instagram con le prime foto del Pipita in maglia blues. La conferma è arrivata anche dalla ...

Milan-Piatek e Chelsea-Higuain : adesso è ufficiale! LIVE : Lo spiega Gianluca Di Marzio a Sky Sport . 22/01/19 23.10 Sky Sport rivela che Piatek è a Milano, però non è ancora giunto presso l'hotel Westin Palace. 22/01/19 23.30 Pedullà di Sportitalia spiega ...

Calciomercato Chelsea : ufficiale l’arrivo di Higuain : Calciomercato Chelsea, Higuain / Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L’argentino arriva a Londra e raggiunge Sarri con la formula del prestito dalla Juventus fino a fine stagione e indosserà la maglia numero 9. Lo ha annunciato dal sito ufficiale dei Blues che gli danno il benvenuto a Stamford Bridge.Ecco le prime parole del nuovo attaccante del Chelsea:”Quando ti si presenta l’opportunità di arrivare ...